Moria Casán y Georgina Barbarossa protagonizaron un baile viral tras hacer las pases

Las revelaciones de "La One" sobre el diálogo secreto

Tras el tremendo impacto que causó este esperado cara a cara en la sociedad, la conductora de eltrece aprovechó el espacio en su programa para dar detalles íntimos de cómo se gestó el perdón. Al aire de "La mañana con Moria", la diva reflexionó sobre el rol de ambas en la industria cultural actual con una visión integradora y madura: “Somos mujeres del espectáculo, las tres con grandes trayectorias. Todas hicimos nuestro camino y a veces es momento de dejar las diferencias de lado”

Acto seguido, la icónica vedette destapó el diálogo secreto que mantuvo en voz baja con su colega en plena ceremonia de premiación: “Me acerqué al oído y le dije ‘sorry, si te lastimé con algo’. Nosotros fuimos muy amigas en su momento. Yo la quise mucho, la quiero, puedo decir. Tengo cariño”

Finalmente, Casán confesó que la situación la conmovió profundamente y describió con humor la llamativa reacción de su interlocutora: “Ella me miró como si estuviera jugando al truco. No sé si me dijo ‘te quiero’ o algo así. Fue un momento muy lindo, lo disfruté mucho”