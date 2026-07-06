Moria Casán y Georgina Barbarossa protagonizaron un baile viral tras hacer las pases
Luego de 26 años de distanciamiento, las conductoras se reencontraron en el cumpleaños de Ángel De Brito y protagonizaron un momento viral.
La farándula argentina es testigo de un acercamiento que parecía completamente inviable en el pasado. Tras haber dejado atrás un bache de silencio absoluto que se extendió por más de 26 años, Moria Casán y Georgina Barbarossa sumaron una nueva e inolvidable página a su renovada relación. Un video que no tardó en volverse tendencia en las plataformas digitales las mostró compartiendo un momento descontracturado y feliz en la pista de baile, ratificando ante el público que la tregua entre ambas avanza con total firmeza.
Este reciente cruce se produjo en el marco de la gran fiesta por los 50 años del periodista Ángel de Brito, un evento social que convocó a los rostros más reconocidos de la televisión autóctona. En pleno festejo nocturno, la cronista Mercedes Ninci logró capturar con su teléfono el instante justo en que las actrices se fundían en un abrazo para luego moverse al ritmo de la música.
Las imágenes expusieron a las divas repletas de sonrisas y complicidad, ganándose los aplausos y la aprobación de colegas del medio como Verónica Lozano, Pía Shaw y Mariana Brey, quienes festejaron la reunión en primera fila. La historia de este reencuentro que tanto conmueve a los seguidores del espectáculo tuvo su puntapié inicial durante la entrega de los premios Martín Fierro 2026.
En medio de la prestigiosa gala, las conductoras rompieron el hielo de manera imprevista mediante un beso y un abrazo que paralizaron a los presentes. Ese emotivo cruce dio pie a una histórica transmisión en simultáneo entre los ciclos "La mañana con Moria" (emitido por eltrece) y "A la Barbarossa" (de la pantalla de Telefe), donde conversaron a fondo sobre las causas del viejo enojo y se manifestaron su mutua estima.
Durante ese inolvidable dúplex televisivo, la diva de las tablas conmovió a todos al lanzar una frase contundente: "Nunca te dejé de querer" Georgina, notablemente tocada por esas palabras, admitió la fuerte vibración emocional que le causó volver a verla y trajo al presente los lindos años compartidos.
Las revelaciones de "La One" sobre el diálogo secreto
Tras el tremendo impacto que causó este esperado cara a cara en la sociedad, la conductora de eltrece aprovechó el espacio en su programa para dar detalles íntimos de cómo se gestó el perdón. Al aire de "La mañana con Moria", la diva reflexionó sobre el rol de ambas en la industria cultural actual con una visión integradora y madura: “Somos mujeres del espectáculo, las tres con grandes trayectorias. Todas hicimos nuestro camino y a veces es momento de dejar las diferencias de lado”
Acto seguido, la icónica vedette destapó el diálogo secreto que mantuvo en voz baja con su colega en plena ceremonia de premiación: “Me acerqué al oído y le dije ‘sorry, si te lastimé con algo’. Nosotros fuimos muy amigas en su momento. Yo la quise mucho, la quiero, puedo decir. Tengo cariño”
Finalmente, Casán confesó que la situación la conmovió profundamente y describió con humor la llamativa reacción de su interlocutora: “Ella me miró como si estuviera jugando al truco. No sé si me dijo ‘te quiero’ o algo así. Fue un momento muy lindo, lo disfruté mucho”
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