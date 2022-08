Moria Casán, contra Susana Giménez: "Hace 40 años que me comparan con la albina ahora charrúa"

Y dijo: “Después de 40 años que me sigan comparando con la albina ahora charrúa ni siquiera me enoja, pero tengo una vida plena, hermosa”.

“Siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba. Creo que soy más conocida por mi personalidad que por mis trabajos personales que tienen más de 50 años”, reflexionó la One.

Ambas divas en los últimos años han dejado a entrever que tienen sus diferencias. Moria aseguró que prefiere hablar sobre su presente y no perder el tiempo hablando sobre otras figuras. “En este momento me encuentro en el rush óptimo con dos sucesos sold out como ‘Brujas’ y ‘Julio César’. Si me preguntan por alguien en un reportaje, yo contesto .Y cuando no, es porque no me interesa contestar. Así que córtenla con eso de que yo apunto contra alguien”.

Para cerrar, destacó su gran aporte a los medios. “Sigan usándome, pero abusándome y preguntándome huevadas. Lo mejor para todos y siempre, pese a la reiteración de comparaciones que atrasan a más de 40 años”, afrimó.