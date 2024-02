Moria Casán desató la desesperación de Susana Giménez por su posible jubilación

susana gimenez moria casan

Además, remarcó que Susana sintió las declaraciones de Moria como un desafío. Por otro lado, Ventura también reveló detalles de la conversación privada entre Yankelevich y Susana: “Susana le dijo ‘Quiero hacer teatro en la Argentina. Buscame una sala, un teatro, lo hago en la plaza de la vuelta de mi casa, no me importa, quiero hacer teatro’”.

Sin embargo, según Luis Ventura, el llamado de Susana Giménez a Yankelevich se dio en plena temporada. Es por eso que, por el momento, no habrían conseguido sala para la conductora. “Como no tuvo confirmaciones, sino aproximaciones, no descarten una Susana Giménez en un microestadio”, cerró un panelista de Ventura.