El extraño mensaje de Moria Casán en el Día Internacional de la Mujer: "Me percibo hombre y me relajo"

"Hello, soy gladiadora desde niña, cuando decidí no someterme a ningún mandato social, cultural, religioso, paterno, materno. Me autogestioné sin cosificarme, me construí sin victimizarme, atravesé el dolor sin instalarme en el sufrimiento, y HOY 8M, me percibo hombre y me relajo", escribió en su perfil de X Moria Casán.