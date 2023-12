Moria Casán habló del posible regreso de Susana Giménez a la Argentina: qué dijo

susana gimenez moria casan

De esta forma dejó entrever que las motivaciones de Susana para salir del país no estuvieron relacionadas a cuestiones políticas sino para sortear responsabilidades de tipo fiscal.

Por su parte, resaltó algunas diferencias que la separan de Giménez de forma casi “irreconciliable”. Casán hizo hincapié al sentido del humor que ambas manejan y dejó en claro que hasta Mirtha Legrand la supera. Pero cuando la periodista retomó el tema inicial e insinuó que podría haber cierto aspecto político en las críticas de Moria, dijo: “¡Noooo! Yo no tengo trasfondos políticos con nadie porque yo soy casanística: todo lo que tengo lo hice yo. No metan grieta política entre nosotras, porque nada me interesa menos”.