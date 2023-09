La confesión de Moria Casán sobre el consumo de drogas

Qué dijo Moria sobre el consumo de drogas

"Pero, ¿te gusta estar re loca?", quiso saber el conductor de Soñé que volaba. "No, yo ya soy loca. No me gusta nada que me saque de mi eje", explicó la diva y detalló que tiene una posición muy firme respecto a las sustancias.

"Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Yo trabajé mucho para estar en eje. No quiero nada que me boludee, ni que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Si hago eso, soy una pelot... punto com", concluyó contundente.