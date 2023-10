Moria Casán le respondió a Susana Giménez: qué dijo

susana gimenez moria casan

Contó algo que tal vez mucho no recuerden. "Yo fui la única mina que cuando tuvo el quilombo del Sheraton, que era un día lunes y yo me estaba yendo al campo, me llaman y me dicen 'Moria, te necesitamos porque nadie quiere venir a hacer el sketch con Susana'. Néstor Moyano me dice 'Moria, por favor'. Volví, me dicen 'esto en algún momento pasará porque nadie le quería ir', porque era cancelación, cancelemos a la Su".

"Puede ser que a mí me agarran esos triques, de pronto hablo de las personas y hablo con un tono irónico y a las personas muchas veces no les llega. Pero yo también tengo la mejor. Es una mina que yo respeto mucho y hemos sido muy felices y nunca ha habido un roce entre nosotras", afirmó.

Moria Casán afirmó: "Yo manejo una ironía y un humor que tal vez ella sea más conservadora, más anaftalinada, más diva de teléfono blanco. Creo que (Mirtha) Legrand maneja más el humor que ella".

El cronista de "LAM" Santiago Sposato le consultó si había algún trasfondo entre ellas, a lo que la lengua karateca contestó: "No, trasfondo político yo no tengo con nadie, porque yo soy casanística. Yo todo lo que tengo lo hice yo".

"Pero vos tenés un público apoyo a Sergio Massa y ella un público apoyo a Patricia Bullrich", le replicó Sposato. "Por qué meten grieta entre nosotras en ese aspecto político, nada que me interese menos. Nada me baja más el pene que la política". dijo Moria.

Qué dijo Susana Giménez al hablar de su relación con Moria Casán

Este martes en "LAM", Ángel de Brito entrevistó a Susana Giménez y durante un repaso de lo que fueron las grandes figuras que trabajaron con la diva, saltó el nombre de Moria Casán y la conductora habló de su relación.

Susana Giménez Moria Casán.jpg

“Moria después se peleó conmigo no se, no hacía nada más que hablar mal de mi. No entiendo por qué pero bueno, ya se le pasará o no, me da igual”, dijo.

En ese momento Ángel intentó calmar las aguas y subrayó: “Va y viene esa relación, porque la has llevado un montón de veces al programa. Igual vos no contestas en general…”.

“No contestó porque a mi las discusiones me parecen un plomo. No ganas nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasaba en el trabajo”, concluyó Susana.