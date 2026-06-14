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Muerte de Gaspi, minito a minuto: qué se sabe del accidente en Río de Janeiro, videos y despedidas

Muerte de Gaspi, minito a minuto: qué se sabe del accidente en Río de Janeiro, videos y despedidas
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El influencer argentino de 23 años murió este domingo en un trágico choque de helicópteros en Brasil. Lo detalles.

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Dos helicópteros chocaron este domingo en pleno vuelo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. El violento impacto dejó un saldo de al menos seis personas fallecidas, todas integrantes de las tripulaciones de ambas aeronaves, y entre quienes se encontraba el argentino Gaspi.

Minuto a minuto del trágico accidente en Brasil en el que murió Gaspi

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La reacción de Ibai Llanos a la muerte de Gaspi

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Así fue el fatal accidente en el que murió Gaspi y el escenario del desastre

El siniestro se produjo en plenas primeras horas de la mañana en una zona muy transitada de la región de Recreio dos Bandeirantes, desatando de inmediato un megaoperativo de rescate por parte del Cuerpo de Bomberos y la policía local.

La violencia del choque en el aire provocó que las dos naves se precipitaran a tierra de forma destructiva:

  • Cinco de los cuerpos fueron hallados en el interior de uno de los helicópteros, el cual se desplomó directamente sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos.

  • Al caer, esta aeronave se incendió por completo, provocando que las llamas destruyeran al menos 20 vehículos comerciales y generando una densa y enorme columna de humo negro que se pudo observar desde distintos puntos de Río de Janeiro.

  • La sexta víctima fatal se encontraba en el segundo helicóptero, que cayó de manera separada a unos 100 metros del punto exacto de la colisión.

  • Debido a la fuerza del choque en las alturas, múltiples partes y restos de metal de las dos estructuras salieron despedidos con violencia, alcanzando y provocando daños menores en edificios residenciales y comerciales de las inmediaciones.

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Qué hacía Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente

En medio del dolor, muchos se preguntaron qué hacía el joven de 23 años en tierras brasileñas, y la respuesta está vinculada a lo que mejor sabía hacer: crear contenido y encarar una ambiciosa nueva etapa profesional.

Gaspi no se encontraba en Brasil por vacaciones, sino por estrictos motivos de filmación y trabajo audiovisual. Para llevar adelante sus nuevas ideas, el influencer viajó acompañado por el cineasta y realizador Lucas Vignale, una figura muy respetada en el ambiente de los videoclips musicales y la producción urbana, quien también lamentablemente perdió la vida en el accidente.

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Últimas imágenes de Gaspi antes de su muerte

La influencer Emet se cruzó con el youtuber argentino "Gaspi" en las calles de Río de Janeiro pocas horas antes del trágico accidente aéreo. El encuentro quedó registrado en una transmisión en directo para la plataforma Kick, transformándose de inmediato en el último video en vida del creador de contenido de 23 años.

La transmisión se realizó el sábado por la noche en la vía pública de la ciudad brasileña. Mientras la influencer Emet interactuaba con sus seguidores en vivo, se encontró de manera fortuita con Gaspar Prim Díaz. Al reconocerlo, no dudó en sumarlo a la pantalla de Kick.

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El youtuber Gaspi y el director Lucas Vignale murieron en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

La comunidad digital y el mundo de la música en la Argentina se encuentran conmocionados tras confirmarse que el reconocido creador de contenido Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como "Gaspi", y el director de videoclips Lucas Vignale se encuentran entre las víctimas fatales de un trágico accidente aéreo en Brasil.

Las autoridades locales dieron a conocer las identidades de las personas afectadas luego de registrarse una colisión y posterior caída de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en la región oeste de Río de Janeiro.

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