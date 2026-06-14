Muerte de Gaspi, minito a minuto: qué se sabe del accidente en Río de Janeiro, videos y despedidas

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Así fue el fatal accidente en el que murió Gaspi y el escenario del desastre

El siniestro se produjo en plenas primeras horas de la mañana en una zona muy transitada de la región de Recreio dos Bandeirantes, desatando de inmediato un megaoperativo de rescate por parte del Cuerpo de Bomberos y la policía local.

La violencia del choque en el aire provocó que las dos naves se precipitaran a tierra de forma destructiva:

Cinco de los cuerpos fueron hallados en el interior de uno de los helicópteros, el cual se desplomó directamente sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos.

Al caer, esta aeronave se incendió por completo , provocando que las llamas destruyeran al menos 20 vehículos comerciales y generando una densa y enorme columna de humo negro que se pudo observar desde distintos puntos de Río de Janeiro.

La sexta víctima fatal se encontraba en el segundo helicóptero, que cayó de manera separada a unos 100 metros del punto exacto de la colisión .

Debido a la fuerza del choque en las alturas, múltiples partes y restos de metal de las dos estructuras salieron despedidos con violencia, alcanzando y provocando daños menores en edificios residenciales y comerciales de las inmediaciones.