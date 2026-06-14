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Muerte de Gaspi, minito a minuto: qué se sabe del accidente en Río de Janeiro, videos y despedidas
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El influencer argentino de 23 años murió este domingo en un trágico choque de helicópteros en Brasil. Lo detalles.
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La reacción de Ibai Llanos a la muerte de Gaspi
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Así fue el fatal accidente en el que murió Gaspi y el escenario del desastre
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Últimas imágenes de Gaspi antes de su muerte
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El youtuber Gaspi y el director Lucas Vignale murieron en accidente de helicóptero en Río de Janeiro
Dos helicópteros chocaron este domingo en pleno vuelo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. El violento impacto dejó un saldo de al menos seis personas fallecidas, todas integrantes de las tripulaciones de ambas aeronaves, y entre quienes se encontraba el argentino Gaspi.
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