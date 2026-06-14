"Una vida por delante": el sentido homenaje de Pollo Vignolo a Gaspi en plena transmisión del Mundial 2026

Con estas palabras en una de las pantallas más importantes del torneo, el ámbito del periodismo deportivo tradicional se sumó a las infinitas muestras de dolor digitales, reconociendo el valor y la llegada que tenía Gaspi como una de las figuras más potentes de las nuevas plataformas de comunicación.

¿Qué hacía "Gaspi" en Brasil?

El joven youtuber argentino de 23 años, famoso por sus videos callejeros de humor negro e incómodo con los que cosechó más de dos millones de suscriptores, se encontraba en Río de Janeiro exclusivamente por motivos de filmación y trabajo audiovisual. Había viajado allí en dupla creativa junto a Lucas Vignale para rodar nuevo contenido de alta calidad de producción.

Esta trágica muerte apaga los planes del influencer justo en la antesala de lo que iba a ser un gran salto profesional. Recientemente, Gaspi había anunciado de forma oficial su desembarco en el canal de streaming Blender. De hecho, apenas unos días atrás, había compartido un video promocional en Instagram expresando su enorme expectativa por esta nueva etapa.

El destino quiso que ese mismo domingo marcado para el inicio de su nueva apuesta laboral se convirtiera en el día de la tragedia aérea. Actualmente, peritos aeronáuticos y equipos de bomberos continúan trabajando en la zona de Recreio dos Bandeirantes para asegurar el perímetro y realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer las causas detrás de uno de los accidentes aéreos más graves del año en Brasil.