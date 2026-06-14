"Una vida por delante": el sentido homenaje de Pollo Vignolo a Gaspi en plena transmisión del Mundial 2026
El relator se tomó algunos minutos en la previa a Países Bajos vs. Japón para despedir al influencer de 23 años que murió trágicamente en Brasil.
El periodista Sebastián "Pollo" Vignolo se tomó los primeros minutos de la transmisión oficial del Mundial 2026 para expresar su profundo dolor por la muerte del youtuber argentino "Gaspi" antes del encuentro entre Países Bajos y Japón por la señal de Disney+.
La trágica noticia del accidente aéreo en Río de Janeiro, que le costó la vida a Gaspar Prim Díaz a los 23 años, sigue generando repercusiones en todos los ámbitos de los medios y la comunicación. En el arranque de la cobertura del partido mundialista, el relator interrumpió el análisis estrictamente deportivo para dedicarle un sentido mensaje al joven influencer.
"Conmovidos en la Argentina y por supuesto en el mundo también, por el fallecimiento en un accidente en Brasil, de Gaspi, con tan solo 23 años, toda una vida por delante", comenzó expresando Vignolo con notable seriedad frente al micrófono.
El conductor destacó el impacto que el creador de contenido de humor negro y transgresor provocaba en su millonaria comunidad de seguidores, enviando sus condolencias directas a los seres queridos del joven. "Un youtuber argentino muy querido, gran persona. Nuestros respetos, nuestros saludos a la familia. Y en nombre de todos sus colegas comunicadores lo sentimos muchísimo", lamentó.
Con estas palabras en una de las pantallas más importantes del torneo, el ámbito del periodismo deportivo tradicional se sumó a las infinitas muestras de dolor digitales, reconociendo el valor y la llegada que tenía Gaspi como una de las figuras más potentes de las nuevas plataformas de comunicación.
¿Qué hacía "Gaspi" en Brasil?
El joven youtuber argentino de 23 años, famoso por sus videos callejeros de humor negro e incómodo con los que cosechó más de dos millones de suscriptores, se encontraba en Río de Janeiro exclusivamente por motivos de filmación y trabajo audiovisual. Había viajado allí en dupla creativa junto a Lucas Vignale para rodar nuevo contenido de alta calidad de producción.
Esta trágica muerte apaga los planes del influencer justo en la antesala de lo que iba a ser un gran salto profesional. Recientemente, Gaspi había anunciado de forma oficial su desembarco en el canal de streaming Blender. De hecho, apenas unos días atrás, había compartido un video promocional en Instagram expresando su enorme expectativa por esta nueva etapa.
El destino quiso que ese mismo domingo marcado para el inicio de su nueva apuesta laboral se convirtiera en el día de la tragedia aérea. Actualmente, peritos aeronáuticos y equipos de bomberos continúan trabajando en la zona de Recreio dos Bandeirantes para asegurar el perímetro y realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer las causas detrás de uno de los accidentes aéreos más graves del año en Brasil.
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