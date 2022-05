Locomotora Oliveras en C5N: "Las mujeres peleamos por amor"

"La vida es una pelea, la pelea más dura no es arriba del ring", advirtió antes de contar su experiencia como víctima de violencia de género. "Yo me enamoré muy jovencita de una porquería, una mierda que me pegaba y le pegaba a mi hijo y un día dije basta, decidí entrenarme y le di una buena piña, agarré a mi niño y me fui", confesó.

Alejandra Oliveras nació en Jujuy, al año se fue a Córdoba y desde allí viajó a Santa Fe donde vive desde hace años en la ciudad de Santo Tomé. Fundó el Team Locomotora, durante la pandemia y también incursionó en la política con el partido provincial Somos Vida en 2021.

Locomotora se dedica actualmente a dar clases motivacionales a partir de su experiencia como boxeadora, a la que ya renunció pero agradece haberla realizado: "El universo me ha dado el don de la fortaleza y por eso me dediqué al boxeo", remarcó la campeona.