Murió Carla Jeffery, reconocida estrella de Disney.

Sin embargo, el reconocimiento internacional masivo llegó en 2018 cuando se incorporó al elenco de Disney Channel para interpretar a Bree, la carismática y leal animadora amiga de la protagonista en la exitosa película musical Zombies. Jeffery repitió su papel en las secuelas Zombies 2 y Zombies 3, consolidándose como un rostro sumamente querido y familiar para las audiencias juveniles de todo el mundo.

Un emotivo adiós de sus representantes

Desde la agencia que la acompañó a lo largo de más de dos décadas, recordaron su calidez y talento único: "Durante más de 20 años tuvimos el privilegio de verla crecer y convertirse en una mujer talentosa y llena de vida, con una sonrisa radiante capaz de iluminar cualquier lugar. Como Bree en 'Zombies', compartió su alegría, humor y espíritu brillante con el público global. Carla no era solo una cliente, era parte de nuestra familia".

Colegas de la industria y seguidores en redes sociales han comenzado a volcar mensajes de tributo e incredulidad para despedir a la joven actriz, cuyo talento y carisma dejaron una huella imborrable en la pantalla chica.