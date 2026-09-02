Murió Carla Jeffery, reconocida estrella de Disney
Así lo confirmó su agencia de representación. La actriz alcanzó reconocimiento a nivel global gracias a su participación en la popular saga juvenil "Zombies".
El entorno del entretenimiento y los fanáticos de Disney atraviesan un profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz estadounidense Carla Jeffery, ocurrido este martes 1 de septiembre. La joven actriz apenas tenía 33 años.
A través de un comunicado emitido por su agencia de representación, Alexanders Talent Management, la familia de la artista expresó su enorme pesar: "Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien partió el 1 de septiembre de 2026 a sus tempranos 33 años".
Por el momento, no se han dado a conocer las causas de su deceso, y sus allegados han solicitado privacidad para afrontar este difícil momento.
De promesa infantil a figura de la saga "Zombies"
Nacida el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Carla inició su carrera actoral desde muy joven.
A los 12 años hizo su debut cinematográfico en la película Phat Girlz (2006) y, tras mudarse con su familia a Los Ángeles, comenzó a sumar participaciones en reconocidas producciones televisivas como iCarly, Shake It Up!, Good Luck Charlie, Southland y Curb Your Enthusiasm.
Sin embargo, el reconocimiento internacional masivo llegó en 2018 cuando se incorporó al elenco de Disney Channel para interpretar a Bree, la carismática y leal animadora amiga de la protagonista en la exitosa película musical Zombies. Jeffery repitió su papel en las secuelas Zombies 2 y Zombies 3, consolidándose como un rostro sumamente querido y familiar para las audiencias juveniles de todo el mundo.
Un emotivo adiós de sus representantes
Desde la agencia que la acompañó a lo largo de más de dos décadas, recordaron su calidez y talento único: "Durante más de 20 años tuvimos el privilegio de verla crecer y convertirse en una mujer talentosa y llena de vida, con una sonrisa radiante capaz de iluminar cualquier lugar. Como Bree en 'Zombies', compartió su alegría, humor y espíritu brillante con el público global. Carla no era solo una cliente, era parte de nuestra familia".
Colegas de la industria y seguidores en redes sociales han comenzado a volcar mensajes de tributo e incredulidad para despedir a la joven actriz, cuyo talento y carisma dejaron una huella imborrable en la pantalla chica.
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