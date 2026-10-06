Murió Carlos Clerici, la voz histórica de Luchemos por la Vida
El periodista, locutor nacional y docente tuvo una extensa trayectoria en medios, además de trabajar durante 35 años en campañas de seguridad vial.
La radiofonía argentina está de luto por el fallecimiento de Carlos Clerici, periodista, locutor nacional y docente que desarrolló una extensa carrera en medios de comunicación y durante 35 años fue la voz de las campañas de concientización sobre seguridad vial de Luchemos por la Vida. La noticia fue confirmada por su familia y por Eco Medios AM 1220, emisora en la que condujo durante más de 15 años el programa La Otra Agenda.
A lo largo de su trayectoria, combinó la conducción de programas radiales con proyectos culturales, la comunicación institucional y la formación de nuevos profesionales. Su recorrido incluyó el trabajo en distintas emisoras, la promoción de la lectura y una sostenida labor vinculada a la educación y la capacitación.
Su voz formó parte de una generación de conductores que entendió la radio como un espacio para conversar, contextualizar la información y abrir lugar a temas que muchas veces quedaban fuera de la agenda cotidiana.
El vínculo de Clerici con La Otra Agenda se remonta a comienzos de 2009 y estuvo atravesado por una mirada crítica sobre algunos cambios en la programación radial. "Se acostumbraron a darle cada vez menos al oyente", afirmaba al referirse a la relación entre las emisoras y su público, una frase que resumía una preocupación constante en su forma de ejercer la conducción: sostener contenidos, contexto y conversación en una programación marcada por la velocidad informativa.
Su recorrido por la radio y la cultura
Su relación con los libros tuvo una expresión duradera en Leer es un Placer, ciclo que compartió con Natu Poblet, propuesta que acercó autores, novedades editoriales y conversaciones sobre literatura a la audiencia radial. Asimismo, fue coconductor del programa en Radio Nacional AM 870 entre 1995 y 2017 y, más recientemente, condujo El placer de leerte en Radio de la Ciudad AM 1110.
Su carrera también incluyó experiencias en FM Horizonte, Radio del Plata, Radio Pinamar y Estudio Playa Pinamar. A lo largo de los años construyó una trayectoria en formatos diversos, desde programas de la primera mañana hasta espacios dedicados a entrevistas, cultura y actualidad.
Clerici estudió Contador Público en la Universidad de Buenos Aires entre 1977 y 1988 y obtuvo el título de locutor nacional en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) entre 1983 y 1985.
La docencia y las campañas de seguridad vial
Fuera del aire, Clerici se dedicó a la formación de nuevos profesionales. Dio clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios River Plate, además de desempeñarse como capacitador en media training y asesor de prensa y comunicación.
Otra de las facetas más destacadas de su recorrido profesional fue su vínculo con la asociación civil Luchemos por la Vida. Desde 1991 estuvo a cargo de campañas en medios de comunicación de la entidad y su voz acompañó durante décadas los mensajes de concientización sobre seguridad vial, una tarea que trascendió el ámbito radial y lo convirtió en una referencia habitual de esas iniciativas.
A fines del año pasado, al concluir su vínculo, la asociación lo homenajeó con un video que reunió algunas de las campañas más recordadas en las que participó.
"Por regalar su voz profesional y su presencia, desde la primera hora de Luchemos por la Vida, en cada campaña, video o evento durante estos 35 años. Así, con su desinteresada y responsable entrega, se ha transformado en la identidad misma de esta Asociación. Muchas gracias, querido Carlos, por acompañarnos, siempre, incondicionalmente", escribieron junto al audiovisual publicado en su canal de YouTube.
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