Murió Carlos Clerici, la voz histórica de Luchemos por la Vida

Su carrera también incluyó experiencias en FM Horizonte, Radio del Plata, Radio Pinamar y Estudio Playa Pinamar. A lo largo de los años construyó una trayectoria en formatos diversos, desde programas de la primera mañana hasta espacios dedicados a entrevistas, cultura y actualidad.

Clerici estudió Contador Público en la Universidad de Buenos Aires entre 1977 y 1988 y obtuvo el título de locutor nacional en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) entre 1983 y 1985.

La docencia y las campañas de seguridad vial

Fuera del aire, Clerici se dedicó a la formación de nuevos profesionales. Dio clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios River Plate, además de desempeñarse como capacitador en media training y asesor de prensa y comunicación.

Otra de las facetas más destacadas de su recorrido profesional fue su vínculo con la asociación civil Luchemos por la Vida. Desde 1991 estuvo a cargo de campañas en medios de comunicación de la entidad y su voz acompañó durante décadas los mensajes de concientización sobre seguridad vial, una tarea que trascendió el ámbito radial y lo convirtió en una referencia habitual de esas iniciativas.

A fines del año pasado, al concluir su vínculo, la asociación lo homenajeó con un video que reunió algunas de las campañas más recordadas en las que participó.

"Por regalar su voz profesional y su presencia, desde la primera hora de Luchemos por la Vida, en cada campaña, video o evento durante estos 35 años. Así, con su desinteresada y responsable entrega, se ha transformado en la identidad misma de esta Asociación. Muchas gracias, querido Carlos, por acompañarnos, siempre, incondicionalmente", escribieron junto al audiovisual publicado en su canal de YouTube.