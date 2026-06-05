Dónde murió el Indio Solari y qué grave enfermedad padecía

Junto a su banda, fue creador de "Ji Ji Ji", el himno que desataba el conocido como “el pogo más grande del mundo”.

Posteriormente, Solari lideró Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos.

Debido al avance de su enfermedad, El Indio se alejó de los espectáculos presenciales en vivo en 2023, volcándose al trabajo de estudio y a apariciones holográficas o grabadas.

La partida de Carlos Alberto Solari genera una profunda conmoción y un dolor incalculable en la cultura y la música popular argentina.

La última foto del Indio Solari en su estudio de grabación privado

La última foto que se hizo pública de Carlos “Indio” Solari desde su cuenta oficial fue posteada el pasado 21 de mayo, donde se lo ve atento junto a integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La imagen fue tomada en Luzbola, fundado por los integrantes de la mítica banda de rock argentino Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El complejo se encuentra ubicado en la propiedad del cantante Carlos Alberto "Indio" Solari, en el barrio residencial de Parque Leloir, provincia de Buenos Aires.

Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable

Argentina se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari, a sus 77 años. El legendario cantante y compositor, nacido en la ciudad de Paraná y formado en La Plata, logró forjar un fenómeno popular incomparable y se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional argentino.

La inmensa leyenda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Su huella imborrable en la cultura nacional comenzó a gestarse hacia el año 1976 en La Plata, cuando formó la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. El grupo editaría nueve exitosos álbumes de estudio, logrando una masividad arrolladora y convocatorias récord hasta su separación definitiva en 2001. En el año 2000, los Redondos lograron reunir a 70.000 espectadores en el Estadio Monumental, marcando un hito en la historia de la música.

Tras un breve receso en su carrera artística, Solari inició una exitosa etapa solista. Formó su nuevo grupo de acompañamiento llamado Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con el cual publicó cinco aclamados álbumes de estudio. A su vez, el artista batiría sus propios récords de convocatoria, llegando a reunir multitudes sin precedentes, superando los 150.000 asistentes en localidades como San Martín (Mendoza) o Gualeguaychú.

IMPORTANTE: Se adelantó el tormentón: a qué hora llueve en el AMBA

El retiro de los escenarios y la batalla contra el Parkinson

El músico argentino había brindado su último recital presencial en Olavarría en marzo de 2017, frente a cientos de miles de seguidores, un evento trágico que estuvo marcado por severos desbordes organizativos. Durante sus últimos años, y luego de anunciar públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, el artista confirmó oficialmente su retiro definitivo de los escenarios en vivo en el año 2023.

A pesar de las adversidades relacionadas con su salud, Solari se mantuvo sumamente activo en el ámbito artístico y creativo:

En el año 2020 participó de manera virtual mediante técnicas holográficas.

En 2022 dio vida a un nuevo proyecto musical experimental bautizado como El Mister y los Marsupiales Extintos , utilizando su canal de YouTube para compartir nuevas composiciones inéditas.

Recientemente, colaboró con el reconocido artista Wos en la exitosa canción "Quemarás".

La partida de Solari representa una pérdida irreparable para la cultura argentina, pero su extenso legado musical y sus inconfundibles letras poéticas continuarán resonando con fuerza en las futuras generaciones.