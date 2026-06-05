Murió el Indio Solari: la primicia llenó de dolor a C5N
Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tenía 77 años y padecía Parkinson.
Carlos “Indio” Solari”, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir. La trágica noticia fue confirmada esta mañana de viernes por la UFI N2 Ituzaingó. Las causas no fueron reveladas.
La noticia fue confirmada por C5N y conmocionó a los periodistas que estaban presentes. “Es muy difícil, son muchos años de seguirlo y de sentirme contenido. Muchos años donde mucha gente conoció a muchos amigos en esas misas y a el país siguiéndolo. Son lágrimas de una tristeza infinita y de agradecimiento por generaciones que nos sentíamos contenidos”, dijo el periodista Juan Amorín en vivo visiblemente afectado.
Así mismo, Diego Angeli, meteorólogo y uno de los más conocedores del rock argentino expreso su dolor por la muerte de Solari. “Se ha ido una de las grandes leyendas del rock argentino. Es una noticia impactante y se va con un reconocimiento sobrado”, dijo al aire en C5N.
El artista había construido alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.
En marzo de 2016, Indio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, en un gesto que sorprendió y conmovió a sus seguidores. El anuncio se produjo durante un recital en Tandil, donde expresó ante la multitud: “el Parkinson me anda pisando los talones”. Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y Solari no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.
El avance del Parkinson no solo modificó su rutina, sino que también lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad. Aun así, encontró maneras de mantenerse activo en la música, participando en proyectos y conciertos virtuales gracias a la tecnología.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario