Murió Kelley Mack, una conocida actriz de "The Walking Dead"

Kelley Mack

El nombre real de la actriz era Kelley Klebenow. Su carrera no solo abarcó su papel en The Walking Dead, sino que también se destacó en su rol de Penélope Jacobs en la octava temporada de Chicago Med y en la serie 9-1-1. Además, interpretó personajes en películas como Broadcast Signal Intrusion, Delicate Arch y la aún no estrenada Universal.