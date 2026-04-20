Último adiós a Luis Brandoni: dónde, cuándo y a qué hora será su velatorio

La despedida se da en un contexto de fuerte repercusión pública. Desde que se conoció la noticia, múltiples figuras del ámbito artístico y político expresaron su pesar, destacando no solo su talento actoral, sino también su compromiso con la cultura y su activa participación en la vida pública. Brandoni dejó una huella profunda en distintas generaciones, tanto por sus interpretaciones inolvidables como por su presencia constante en el debate social. Su partida marca el cierre de una etapa significativa en la historia del espectáculo argentino.

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