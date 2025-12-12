Murió Sergio Ayzemberg, legendario actor y periodista

En el ámbito radial, condujo el programa Cuento con voz, emitido inicialmente por FM Flores y luego por FM Latina, con el propósito de recuperar y revalorizar el relato oral. El ciclo contó con la participación permanente de la escritora Aída Bortnik como columnista y con la presencia de destacados referentes de nuestra cultura. Asimismo, fue conductor de los programas Relojeando realidades y El Reloj, y realizó diversos podcasts de Narrativa Radial. También fue uno de los miembros fundadores de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Durante la segunda mitad de la década del ’90, se desempeñó como dirigente del Secretariado de Interior de la Asociación Argentina de Actores, bajo la presidencia de Pepe Novoa.