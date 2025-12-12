Murió Sergio Ayzemberg, legendario actor y periodista
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores sin dar detalles de las causas de su muerte.
El actor y periodista Sergio Ayzemberg, quien desarrolló una extensa y comprometida trayectoria en los medios de comunicación y las artes escénicas, falleció en las últimas horas. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.
"Con profundo pesar despedimos al actor, periodista y exdirigente Sergio Ayzemberg. Acompañamos con afecto a su familia y a sus amistades, y los abrazamos en este momento de dolor", expresaron en redes sociales. Sin dar detalles de las cuasas de la muerte del actor.
Hasta el momento ni sus familiares, ni amigos cercanos se expresaron sobre la muerte del periodista que por muchos años se desempeño en la radio y también hizo parte de diferentes obras de teatro.
La trayectoria de Sergio Ayzemberg
Nacido en Rosario el 28 de octubre de 1960, Sergio Ayzemberg falleció el 11 de diciembre de 2025. Su labor actoral se desarrolló principalmente en el ámbito teatral. Participó, entre otras obras, en Aquellas palomitas blancas y Taibele y su demonio, ambas dirigidas por Kado Kostzer. Integró además el histórico ciclo Teatro Abierto 1982, formando parte del elenco de País Cerrado, bajo la dirección de Julio Ordano.
En el ámbito radial, condujo el programa Cuento con voz, emitido inicialmente por FM Flores y luego por FM Latina, con el propósito de recuperar y revalorizar el relato oral. El ciclo contó con la participación permanente de la escritora Aída Bortnik como columnista y con la presencia de destacados referentes de nuestra cultura. Asimismo, fue conductor de los programas Relojeando realidades y El Reloj, y realizó diversos podcasts de Narrativa Radial. También fue uno de los miembros fundadores de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Durante la segunda mitad de la década del ’90, se desempeñó como dirigente del Secretariado de Interior de la Asociación Argentina de Actores, bajo la presidencia de Pepe Novoa.
