Alaix lanza su nuevo tema "Canción favorita"

"La canción está basada en hechos reales. Mi ex novio era fanático de artistas traperos del momento, y cuando cortamos, yo sin darme cuenta los empecé a consumir cada vez más. Un fin de semana que me escapé de la capital, llevé mi guitarra para ver si componía algo nuevo. Y en el viaje, empezaron a pasar por la radio una canción específica que siempre siempre la escuchaba él. Y ahí me di cuenta, me había convertido en fan de este artista que tanto me hacía acordar a él para no extrañarlo tanto, como mecanismo de defensa", describió Alaix sobre su nuevo tema.