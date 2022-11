BB Asul, del remix con Ángela Torres y Clara Cava a tocar en el Primavera Sound

BB ASUL, Angela Torres, Clara Cava - Fresh Prince REMIX (Video Oficial)

¿Cómo surgió el feat con Ángela y Clara?

Con Ángela fue por un comentario que hicieron en su Instagram, que pusieron ‘hagan el remix de ese tema’, y le dije ‘bueno, dale’. Después de eso, yo pensaba que nos faltaba alguien más y el director del video me dijo ‘che, por qué no llamas a Clara’ y me cerró perfecto.

¿Salió rápido o costó trabajarlo?

Fue bastante rápido. Quizá si, las agendas de las tres, pero una vez que nos juntamos fue tipo "al toque". Nos llevamos muy bien, eso hace todo más fácil.

¿Esperabas esta repercusión?

Uno siempre tiene el miedito de que no lo escuche nadie, pero a la vez, yo ya veo que la gente está super amorosa, entonces está lindo.

¿Sentís que fue difícil incursionar en la música siendo mujer?

Siento que es mucho más difícil, incluyo yéndote bien, que te respeten cierto grupo de personas siendo mujer. Después hay otra cosa que es lo difícil de empezar a que te vaya bien. Pero, lo que está pasando y es muy lindo, es que hay mucho equipo femenino y eso hace que no te sientas sola frente a ese tipo de cosas y que ya la industria se va llenando de mujeres.

¿Cómo lo vas llevando a eso? porque siempre van a haber críticas

A mí, honestamente me chu... un huevo. A veces pasa cuando haces una colaboración con alguien más conocido, que se viraliza mucho más de lo que uno está acostumbrado y comenta gente que quizá no te conoce, no te tiene tanto cariño, entonces es como que te pueden re bardear.

Y a las mujeres nos bardean mucho por cosas que no tienen que ver con la música, por tu estética, por como estás maquillada, y son cosas tan superficiales y tan antiguas, que ya me dan lo mismo. Me estás bardeando solo porque soy mina y porque podés. Me imagino a esa persona sola, en su casa, escribiendo en la compu con todas las luces apagadas y digo 'bueno, pobre'.

El pasado lunes, BB Asul fue una de las artistas convocadas para el Primavera Sound y dio detalles de como llegó la propuesta

¿Hace mil años veníamos hablando de que 'suceda, suceda, suceda' y cuando te lo confirman es tipo 'qué placer'. Además, tocan artistas muy tremendos y siento que el Primavera reclutó muchos artistas nacionales y no necesariamente los más "pegados", y eso está buenísimo.

Me parece que es clave valorar al artista que no está en su máximo nivel porque también está haciendo algo súper interesante.

¿Cómo manejas el tema de tocar ante un público que quizá no te conoce?

Me ha pasado mucho en festivales. La verdad es que la gente tiene re buena predisposición, hasta ahora no tuve malas experiencias y eso que me han mandado a tocar a lugares que nada que ver, pero la gente te aplaude cualquier cosa, te gritan, siempre tienen buena onda.

Y, si. Uno intenta siempre hacer lo mejor que puede, con lo que hay, hacer tu mejor versión de ese día y que sea lo que Dios quiera.

¿Qué objetivo tenés en la música?

Más que un objetivo, yo siento que ya llegué. Una vez que me puse a hacer temas, como que el crecimiento no tiene techo ahora. No hay techo, no hay objetivo, todo es una meta, y otra, otra, otra, hasta que te canses y lo dejes de hacer.

Yo siento que ya estoy acá y lo que venga lo agarraré. Mi objetivo constante es no olvidarme yo de estar contenta y hacer mis cositas.