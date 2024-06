Franco Rizzaro se une al español Facundo Majdalani en su nuevo single "Dime tú"

Embed - Franco Rizzaro - Dime Tú (Official Video) ft. Facundo Majdalani

Para el artista, este viaje musical no se trata solo de expandir su camino ya transitado, sino también de fusionarlo, expandirlo con enfoques experimentales en la creación de nuevos sonidos.

“Compartir con todos "Dime Tú" me pone muy contento. También la colaboración con Facu que le dio su esencia con este nuevo sonido, más electrónico, que buscamos y donde me entusiasma también seguir incursionando por ahí. Me despertó esas ganas de jugar más con la música electrónica.”, expresó Franco sobre este nuevo estreno.