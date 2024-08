J Balvin lanzó su nuevo álbum "Rayo" con colaboraciones de Feid, SAIKO y Bad Gyal

En “Rayo”, Balvin comparte esas llaves con la nueva generación, rindiendo homenaje a los artistas que están causando un gran impacto. En el videoclip de “Doblexxo”, en colaboración con Feid, se surcan en un paisaje futurista que simboliza la constante expansión del reggaetón. Por su parte, en “Gaga”, se une al fenómeno español SAIKO para crear un pegadizo tema electrónico que combina lo familiar con lo innovador.

Embed - J Balvin on Instagram: "RAYO ESTÁ DISPONIBLE No saben la hp alegría. Pasó un buen tiempo desde mi último álbum, lo sé. Pero por eso mismo me aseguré de entregar todo de mí en Rayo, un álbum PA LA FAMILIA. Esto me regresó a mis raíces, pero también me llevó a dar un paso hacia una mejor versión. GRACIAS : @repocam_ @enrico.rassu"