Malena Villa estrena “Fuiste”, adelanto de su próximo Álbum

Malena Villa - Fuiste (Video Oficial)

En primera persona, Malena explicó el concepto de este último lanzamiento: “Fuiste parece que le está hablando a alguien más, pero en realidad me estoy hablando a mi. La escribí pensando en todas las cosas que podría llegar a decirme alguien que me quiso y de donde yo me fui. Creo que soy yo hablándome a mí de muchas de las dificultades que puedo tener para abrirme y vincularme”.

El próximo 31 de Mayo, Malena Villa estará presentándose por primera vez en el Teatro Vorterix de la ciudad de Buenos Aires, en donde compartirá con el público presente este nuevo lanzamiento y algunos adelantos más del nuevo álbum, recorriendo también su carrera junto a grandes invitados. Entradas disponibles a través de Allaccess.