Nacho Elizalde confirmó su pase a OLGA: "Fue una decisión difícil"

Video: Así confirmó Nacho Elizalde su pase a OLGA

Elizalde también recordó una situación similar vivida en el pasado: “Así cómo cuando me fui de Nadie dice Nada, Nico (Occhiato) quería que lo cuente en cierto momento, y lo hicimos así. Hoy es lo mismo. Yo no podía salir a contarlo, pero ayer Migue (Granados) lo dijo. Y acá estoy contándolo”.

Sobre su salida de Luzu, Nacho destacó que no fue una decisión sencilla: “Para mí fue una decisión muy difícil. Luzu fue un lugar que me dio un montón de cosas, pero sentí que era el momento de tomar la decisión… Primero vino la propuesta de Bake Off Famosos y sentí que era un crecimiento, y una oportunidad que no quería dejar pasar”.

La oportunidad de unirse a OLGA fue aún más desafiante para él. “Cuando me llegó la propuesta de OLGA, me costó aún más tomar la decisión, pero me ofrecieron conducir un programa diario junto a Paula Chaves”, explicó. Para Elizalde, este cambio representa un gran avance en su carrera: “Hay que armar equipo, tomar la decisión, la dirección del programa, y para mí eso es crecimiento. Es algo bárbaro. Es un desafío muy grande”.

Por último, Nacho reflexionó sobre su elección y el impacto que tuvo en sus seguidores: “Yo, que estoy arrancando mi carrera de conductor, que me ofrezcan algo así, no lo puedo dejar pasar y me encanta. Entiendo que hay gente que está dolida. Yo también estoy dolido porque Luzu me dio un montón, pero siento que es un crecimiento. Algo que tengo que hacer... Necesito movimiento”.

Sin embargo, su decisión no estuvo exenta de polémicas. En redes sociales, muchos seguidores manifestaron críticas hacia el conductor, considerando que su salida de Luzu es una traición hacia el equipo y los espectadores que lo acompañaron desde sus inicios.

