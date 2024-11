Nacho Viale habló del juicio que le hizo Alejandro Fantino a Mirtha Legrand: qué dijo

“Es un juicio que inició en 2018, una demanda civil y comercial, que yo energéticamente me desligué. Ni siquiera sabía cómo seguía, a quiénes habían llamado de testigo, cuándo seguía, no sabía. Lo sabía mi equipo de laburo, mi abogado”, explicó Alejandro. Luego, agregó: “(Si gano el juicio) la plata no me la pienso quedar. No sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo, no sé cuánto va a durar tampoco; tal vez años”.

Nacho Viale Alejandro Fantino

Sin embargo, para cerrar sus explicaciones, Fantino admitió: “Hubo una mediación que se hizo por escrito en 2019, pero no sé ni qué juzgado tramita. Te digo que el juicio está, es civil y comercial, no es penal. Yo solté. A mirar para adelante”.

Debido a las últimas palabras de Fantino, desde LAM se pusieron en contacto con Nacho Viale para que hable sobre esto. Sin embargo, el productor se mostró bastante tranquilo y trató de quitarle drama a la situación.

“Ni idea, es un tema que maneja mi abogado. Yo no tengo nada que esconder, ni nada. Es algo que seguirán los abogados y ya”, dijo. Aún así, el cronista insistió y le contó algunas palabras de Fantino: “¿No te preocupa? Alejandro dijo que iba a ir hasta las últimas consecuencias”.

“Yo también (voy a ir hasta las últimas consecuencias). No es algo que me quite el sueño porque tengo el culo limpio. Estamos muy tranquilos", cerró Viale manteniendo su postura sobre la tranquilidad que le genera este caso.