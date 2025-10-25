Nació Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: "El amor de nuestras vidas"
La modelo y el exfutbolista compartieron en sus redes sociales la llegada de su bebé y emocionaron a todos.
Este sábado, Eva Bargiela y Gianluca Simeone se convirtieron en padres de Faustino. La pareja usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la linda noticia y mostraron las primeras fotos.
La modelo y el futbolista mostraron las primeras horas de vida del bebé a través de sus cuentas de Instagram e hicieron emocionar a todos. Esta publicación, la acompañaron con un emotivo mensaje: "El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino". “4,085 kg de puro amor”, agregaron sobre el peso del pequeño.
Rápidamente, el posteo tuvo una gran repercusión y se pudieron ver mensajes de felicitaciones de figuras como Ailén Bechara, Luli Fernández, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner, quienes manifestaron su felicidad con palabras y emojis.
Uno de las reacciones más esperadas era la de Carolina Baldini, mamá del exfutbolista, que no tardó en aparecer. “Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. Ser mamá fue un regalo… ser abuela, una bendición. Sos tan lindo Fausti", escribió la exmodelo junto al emoji de un corazón.
Así nació el amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone
Eva Bargiela y Gianluca Simeone se conocieron en un boliche la noche del cumpleaños de Eva, el 22 de diciembre de 2023.
Ella había ido a bailar con sus amigos y sus mesas estaban cerca. Empezaron a charlar esa noche, pero no intercambiaron teléfonos ni pasó nada más en ese momento.
Después de un tiempo, unos dos o tres meses, empezaron a interactuar por Instagram, chateando mucho antes de tener una primera cita formal. Él vivía en el exterior, lo que hizo que la primera etapa de su relación fuera a distancia.
Su primera cita fue cuando Eva lo invitó a su casa a tomar mates. Desde ese día, no se separaron más.
