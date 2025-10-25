Nació Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: "El amor de nuestras vidas"

Así nació el amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se conocieron en un boliche la noche del cumpleaños de Eva, el 22 de diciembre de 2023.

Ella había ido a bailar con sus amigos y sus mesas estaban cerca. Empezaron a charlar esa noche, pero no intercambiaron teléfonos ni pasó nada más en ese momento.

eva bargiela y gian simeone.jpg

Después de un tiempo, unos dos o tres meses, empezaron a interactuar por Instagram, chateando mucho antes de tener una primera cita formal. Él vivía en el exterior, lo que hizo que la primera etapa de su relación fuera a distancia.

Su primera cita fue cuando Eva lo invitó a su casa a tomar mates. Desde ese día, no se separaron más.