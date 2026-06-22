Nadia Epstein destrozó a Santiago del Moro: lo acusó de estafar gente en Gran Hermano

Para profundizar en su análisis, Epstein puso de relieve los constantes ingresos y egresos de personalidades a la casa, señalando que la rigurosidad del encierro ya no se respeta en absoluto.

“No se cumple. Ya es una puerta giratoria. Falta que digan ‘chicos, me voy a comprar puchos a la esquina y vuelvo’. Principalmente Andrea del Boca que ya entró y salió muchísimas veces. No está más la esencia de contar historias, que es lo que hacía al espectador sentirse identificado con tal o cual participante”, sentenció disconforme.

Nadia Epstein Santiago del Moro

La exparticipante también posó su mirada crítica sobre los comportamientos que la producción busca incentivar dentro del recinto, diferenciándolo de las experiencias que le tocó vivenciar a ella en su época de jugadora.

“Ahora los motivan a que, poco más, agarren un cuchillo pero no para que lleguen a acuchillarse, solo a rasparse. Me parece un montón. No es el Gran Hermano que yo viví y disfruté”, puntualizó con desagrado, dando pie a su queja más severa referida a los constantes repechajes.

Al evaluar las conductas del presentador del programa frente a las eliminaciones y posteriores regresos, la entrevistada no dudó en catalogar la maniobra como un perjuicio económico para la audiencia que invierte capital apoyando a sus favoritos.

“Es del Moro siendo del Moro. Me parece ridículo y una estafa a la gente. Porque si hay una placa armada, yo estoy votando para que alguien se vaya, se va y a las dos semanas la vuelven hacer entrar… ¿es joda? Yo ya puse plata para que esa persona se vaya y vuelve”, disparó con indignación.

Para finalizar, Nadia arriesgó que ve como potencial finalista a su allegado Emanuel Di Gioia, aunque reconoció que evita consumir el material del programa debido a los cambios que sufrió la estructura del formato. En esa misma línea, detalló los motivos económicos por los cuales se alejó de los paneles de discusión tradicionales. “Pretendían que vaya por el mismo cachet de los chicos que salían de la casa. Después fui al stream por el cariño que le tengo a Coty Romero. Fui por ella, una vez y nada más”, concluyó de forma tajante.