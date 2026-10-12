"Nadie lo invitó": Gustavo Yankelevich habló de la presencia de Darío Giordano en el homenaje a Romina Yan

Una custodia confirmada mucho tiempo antes

Durante el intercambio de declaraciones, Gustavo remarcó la falsedad de la imagen de unidad familiar que dio Giordano ante las cámaras en aquel momento. La realidad en el fuero privado era completamente distinta a la narrativa que el viudo ofreció al periodismo.

"Hacía ya tres años que los chicos vivían conmigo", puntualizó Yankelevich, dejando en claro que para el momento del tributo en el Gran Rex la Justicia ya le había otorgado la tenencia definitiva de sus nietos Franco y Valentín tras constatarse la situación de violencia que atravesaban en la casa paterna. Con esta aclaración, el experimentado productor televisivo desmintió la aparente armonía que el viudo intentó transmitir públicamente hace seis años.