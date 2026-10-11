Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que fue denunciado por su hijo
El exproductor televisivo quedó en el centro de la polémica tras el fuerte relato de su hijo Valentín Yankelevich.
Durante más de tres décadas, Darío Giordano hizo del bajo perfil y la lejanía mediática su principal marca registrada. Sin embargo, las duras e inesperadas declaraciones de su hijo Valentín Yankelevich colocaron al exproductor televisivo en el centro de un cimbronazo familiar y mediático sin precedentes.
Profesionalmente, Giordano construyó su trayectoria en la industria audiovisual lejos de las luces principales del escenario. Trabajo en el área de producción de ficciones televisivas de gran popularidad a comienzos de los años 2000, tales como "Provócame" y "Kachorra".
Su nombre cobró notoriedad pública a partir de su historia de amor con Romina Yan, la recordada actriz e hija de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La pareja se casó el 27 de noviembre de 1998 y formó una familia numerosa con el nacimiento de sus tres hijos: Franco (2000), Valentín (2002) y Azul (2006).
Mientras Romina se consolidaba como una de las figuras más queridas y populares de la televisión argentina, Giordano optó por mantener una marcada reserva personal, manteniéndose apartado del foco de la prensa del corazón.
La tragedia de 2010 y el quiebre familiar
El 28 de septiembre de 2010, el fallecimiento repentino de Romina Yan a los 36 años conmocionó al país y reconfiguró por completo la dinámica del hogar. Con tres hijos pequeños a su cargo, Giordano asumió la crianza cotidiana en coordinación con los abuelos maternos, quienes siempre mantuvieron una presencia activa en la vida de los niños.
Con el correr de los años, Giordano rearmó su vida privada lejos de las cámaras, sosteniendo ese hermetismo que caracterizó a la familia tras la pérdida de la actriz.
La grave acusación de su hijo Valentín Yankelevich
Ese cerco de silencio se rompió drásticamente este domingo. En una entrevista concedida a la periodista Tatiana Schapiro, Valentín Yankelevich (23) rompió el silencio para revelar la oscura realidad que vivió tras la muerte de su madre.
El joven piloto acusó directamente a su padre de haber ejercido violencia física y psicológica hacia él y su hermano mayor durante su niñez.
“¿Quién iba a creer que un padre les pegaba a los hijos, los maltrataba?”, expresó Valentín al detallar los episodios que lo llevaron, a los 12 años, a mudarse definitivamente con su abuelo Gustavo Yankelevich tras la intervención de la Justicia.
Las contundentes revelaciones de Valentín no solo trastocaron la imagen de contención que rodeó a la familia tras la muerte de Romina Yan, sino que expusieron una compleja trama judicial y familiar que permaneció oculta a la opinión pública durante más de una década.
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