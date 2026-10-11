Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que fue denunciado por su hijo

Con el correr de los años, Giordano rearmó su vida privada lejos de las cámaras, sosteniendo ese hermetismo que caracterizó a la familia tras la pérdida de la actriz.

La grave acusación de su hijo Valentín Yankelevich

Ese cerco de silencio se rompió drásticamente este domingo. En una entrevista concedida a la periodista Tatiana Schapiro, Valentín Yankelevich (23) rompió el silencio para revelar la oscura realidad que vivió tras la muerte de su madre.

El joven piloto acusó directamente a su padre de haber ejercido violencia física y psicológica hacia él y su hermano mayor durante su niñez.

“¿Quién iba a creer que un padre les pegaba a los hijos, los maltrataba?”, expresó Valentín al detallar los episodios que lo llevaron, a los 12 años, a mudarse definitivamente con su abuelo Gustavo Yankelevich tras la intervención de la Justicia.

Las contundentes revelaciones de Valentín no solo trastocaron la imagen de contención que rodeó a la familia tras la muerte de Romina Yan, sino que expusieron una compleja trama judicial y familiar que permaneció oculta a la opinión pública durante más de una década.