Fuerte cruce de Coti de Gran Hermano y Nancy Pazos: "Todo el mundo piensa que sos mala persona"

“No es la única que piensa eso, eh”, le contestó Nancy. A lo que la joven no se quedó callada: “Eso es un juego, Nancy. Todo el mundo piensa que sos mala persona también, pero no por eso… La diferencia es que yo estuve en un juego y por eso me considerás una mala persona. Vos no estuviste en un juego y te consideran una mala persona. No podemos comparar eso”.

Y luego Coti le pasó factura por algo que había dicho sobre ella: "¿Vos no me ensuciaste a mí diciendo que había tratado mal a los maquilladores y peinadores sin tener sustento? Eso no fue así".

"¿Cuándo?", se sorprendió la periodista. Y ahí Coti retrucó: "No fue así y de hecho, con los maquilladores y los peinadores me llevo súper bien". "Creo que no lo dije de vos", se defendió Pazos. "Sí, lo dijiste", le remarcó la novia del Conejo Alexis Quiroga. Y Nancy dijo: "Fue lo que escuché en maquillaje".