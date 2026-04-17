Natalie Pérez presenta "Casa", su quinto álbum de estudio

El lanzamiento llega acompañado por una propuesta audiovisual que recorre las 12 canciones, con una estética cercana y cotidiana que potencia la esencia del proyecto y resalta la presencia de la banda.

Con este nuevo trabajo, Natalie Pérez reafirma su identidad artística y continúa avanzando en un camino donde la autenticidad es el eje central.

Embed - Natalie Perez - Casa (Album Completo En Vivo)

"Casa", la tracklist completa para no dejar de cantar y bailar

LA MITAD DE MI VIDA

LO PEOR DE MI

CRISIS

TRAE HIELO EL DJ

TODA LA SEMANA

DISTANTE

PORQUE SI

BLACK SHEEP

UN MONTÓN

AMOR

MI CASA

ROCK DE MIS VIEJOS