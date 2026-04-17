Natalie Pérez presenta "Casa", su quinto álbum de estudio
La artista lanza un trabajo con 12 canciones donde explora distintos géneros y reafirma una identidad propia, más libre y definida.
Natalie Pérez presenta Casa, su quinto álbum de estudio, un proyecto que refleja una nueva etapa en su recorrido artístico y la muestra más conectada con su esencia.
El disco está compuesto por 12 canciones que atraviesan diversos estilos —del pop a la cumbia, del indie al rock, con matices de lo urbano— y que se enlazan a través de una impronta personal. A lo largo del álbum, la artista se mueve con naturalidad entre distintas sonoridades, priorizando siempre una identidad clara y auténtica.
Grabado en vivo junto a su banda en Elefante Blanco, en Montevideo, y con la producción de Diego Matturro, el trabajo marca un punto de inflexión: la búsqueda artística se convierte en afirmación. En este proceso, Natalie no se ajusta a estructuras rígidas, sino que toma los géneros, los mezcla y los resignifica dentro de su propio universo musical.
Con una carrera que abarca distintos ámbitos, la artista consolidó un camino en constante evolución. Sin embargo, es en la música donde encuentra su expresión más íntima, un espacio de exploración y conexión personal.
El álbum funciona como un retrato de su presente: combina momentos de frescura, dulzura y picardía con pasajes más introspectivos, siempre desde un enfoque genuino y sin artificios. En esa línea, este álbum se presenta como un refugio emocional, un lugar propio donde la libertad se experimenta sin necesidad de explicaciones.
El lanzamiento llega acompañado por una propuesta audiovisual que recorre las 12 canciones, con una estética cercana y cotidiana que potencia la esencia del proyecto y resalta la presencia de la banda.
Con este nuevo trabajo, Natalie Pérez reafirma su identidad artística y continúa avanzando en un camino donde la autenticidad es el eje central.
"Casa", la tracklist completa para no dejar de cantar y bailar
- LA MITAD DE MI VIDA
- LO PEOR DE MI
- CRISIS
- TRAE HIELO EL DJ
- TODA LA SEMANA
- DISTANTE
- PORQUE SI
- BLACK SHEEP
- UN MONTÓN
- AMOR
- MI CASA
- ROCK DE MIS VIEJOS
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