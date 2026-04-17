Nicolás Luaces salió al cruce de las críticas tras su coqueteo con Daniela Iker: "Nada está armado"

Y sumó: "Les pido que dejen de decir cosas feas de Dani, que saquen conclusiones erradas o que la traten de algo que no es, basta. No saben quién hay detrás de todo esto. Ella es una buena piba, de familia, que estudia y es respetuosa. Les pido mínimamente algo parecido a ustedes. Por favor".

"Por otro lado, muchísimas gracias de todo corazón a todos los que tomaron lo que pasó con tanto afecto y respeto. Gracias también a toda esa cantidad increíble de gente que nos tira la buena, que nos quiere ver bien y que nos desean que nos suceda todo lo lindo", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2045255274877907048&partner=&hide_thread=false Hola gente de twitter. Entiendo que la viralización te expone a un montón de cosas aunque nosotros no hayamos decidido que suceda. Pero tengo ganas de decirles esto: pic.twitter.com/EddLpvNO4B — Nicolás Luaces (@Nicoluaces) April 17, 2026