Nicolás Luaces salió al cruce de las críticas tras su coqueteo con Daniela Iker: "Nada está armado"
Tras viralizarse su evidente química con la psicóloga hincha de Boca, el cronista de AZZ la defendió y se defendió a sí mismo de los malos comentarios.
Luego de que Nicolás Luaces y Daniela Iker se volvieran virales por un encuentro inesperado que derivó en el intercambio de cuentas de Instagram, el periodista se vio en la necesidad de hacer un descargo en redes sociales. Todo empezó con un móvil en la Bombonera donde el joven entrevistó a la hincha de Boca, que terminó robándole algunos suspiros. El episodio escaló en redes sociales y ahora parece que, efectivamente, están conociéndose.
No obstante, ambos comenzaron a recibir algunos mensajes fuera de lugar y Luaces utilizó su cuenta de X para referirse a ello: "Soy periodista hace 8 años. Me rompo el lomo laburando. No se imaginan cómo me esfuerzo, las cosas que tuve que hacer, que aún hago y todo lo que tuve que dejar de lado para poder crecer profesionalmente".
Y siguió: "Obvio tuve que pasar por la etapa de trabajar de otra cosa para poder seguir en paralelo con mi carrera y casi no poder ni dormir. Ahora duermo poco también, muy poco. Así todo cada fin de mes me cuesta. Por eso no está mal que podamos aprovechar este momento para ganar unos mangos, entiéndanlo. Mi objetivo siempre es muy noble, en la vida y en el trabajo. Y el de ella también".
Seguidamente, apuntó al episodio que los volvió virales a ambos: "Respecto a lo que está pasando ahora, les pido por favor que la respeten a Daniela y que me respeten a mí. No pueden decir lo que sea simplemente porque es gratis hablar. Están diciendo cosas que realmente hacen mal, sacando conclusiones equivocadas y fuera de lugar".
"Lo que nos pasó a nosotros fue lindo y genuino, lo sentimos nosotros y lo sintieron todos ustedes. Nada está impuesto ni armado, está más que claro. Somos 2 pibes comunes y corrientes, como todos ustedes", manifestó, remarcando que su interés por la joven hincha de Boca es genuino.
Y sumó: "Les pido que dejen de decir cosas feas de Dani, que saquen conclusiones erradas o que la traten de algo que no es, basta. No saben quién hay detrás de todo esto. Ella es una buena piba, de familia, que estudia y es respetuosa. Les pido mínimamente algo parecido a ustedes. Por favor".
"Por otro lado, muchísimas gracias de todo corazón a todos los que tomaron lo que pasó con tanto afecto y respeto. Gracias también a toda esa cantidad increíble de gente que nos tira la buena, que nos quiere ver bien y que nos desean que nos suceda todo lo lindo", cerró.
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