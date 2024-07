Mar Tarrés liquidó a Natalie Weber tras contar su problema con los carpinchos en Nordelta

“Vi que a Natalie le comen las plantas, qué problema, pobre niña rica Natalie que le coman las plantas. Y bueno, es el lugar de ellos y los que están de más ahí son ellos, acá tenemos en mi barrio en Córdoba zorros y vivimos con ellos, hasta a veces les dejo comida y son parte de la fauna del lugar y hay que respetar porque los que vinimos a instalarnos acá fuimos nosotros”, afirmó Mar.

mar tarres natalie weber

Y continuó: “Lo que primero quiero decir es que los carpinchos son animales indefensos que no hacen nada, hasta de hecho hay gente que los domestica, si debería haber un control de plaga al igual que los perros que están abandonados en la calle terminan siendo plaga”.

“Calculo que a todos los animales se los puede castrar, así como castramos a perros, gatos para que no se sigan reproduciendo, no sigan sufriendo y no se sigan aumentando, quizás hay alguna manera de hacer algún control con los carpinchos. Son animales indefensos que podes convivir con ellos cómo acá con los zorros”, opinó Mar.

“Si alguien en mi barrio toca a algún zorro se arma un quilombo que no te explico. Para ella, para Natalie es su propiedad privada pero el animal no entiende de propiedad privada, si se debería hacer un control, me gustaría preguntarle a un veterinario si al carpincho se lo puede castrar para que no sigan reproduciéndose a lo loco”, dijo Mar.

Natalie contó que los carpinchos entran a su jardín, desde el lago, y le rompen los canteros, comen las plantas y realizan otros destrozos. “Cuando el jardinero deja la puerta de la tranquera abierta pasan y destruyen todo. La pileta la ensucian, se comen las plantas, los canteros los arruinan por completo”, reveló.