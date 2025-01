Nati Jota recibió una terrible amenaza por expresarse en contra de la idea del Gobierno de quitar la figura de "femicidio"

Nati Jota publicacion.jpg

A lo que acto seguido compartió una captura de pantalla de la respuesta de un internauta llamado emanuel.87._) en el que le respondía: "La próxima podés ser vos y además violarte".

También la llevó a compartirlo en la red social "X" y expuso: "muchos piden que diga quién es (igual ahí figura), pero lo q me preocupa es que estos mensajes son normales para mí y que son una expresión de lo que nos pasa y puede pasar a todas en las calles. No es ni Emanuel puntualmente ni natijota puntualmente."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/natijota/status/1884380728861024685&partner=&hide_thread=false Muchos piden que diga quién es (igual ahí figura), pero lo q me preocupa es que estos mensajes son normales para mí y que son una expresión de lo que nos pasa y puede pasar a todas en las calles. No es ni Emanuel puntualmente ni natijota puntualmente. https://t.co/21zCShtz1B — NATI JOTA (@natijota) January 28, 2025

Nati, volvió a la red social Instagram y subió otra captura de pantalla en la que reaccionaba a la respuesta de otro usuario que había contestado a lo de Emanuel: "Qué tipo pelotudo", a lo que la influencer de inmediato le contestó mostrándole a su comunidad: "si la palabra que se te ocurre es pelotudo me asustas vos también. La palabra es presunto violador o asesino. O como mínimo: machista inmundo al que le parece divertido amenazar con matarme o violarme, pelotudo es otra cosa hermano."

Jota siempre va al frente y expone la cruda realidad que atraviesa tanto ella como otras mujeres que son cosificadas, y quienes las siguen, siempre le hacen saber que la bancan, tal es así, que además de compartir este tipo de respuestas, también se tomó unos minutos para reflexionar sobre lo sucedido y escribió: "Hay también muchos mensajes de apoyo, la mayoría por suerte (aunque me resulta medio imposible que haya otra postura-pero la hay-). Me piden que denuncie o escrache a este muchacho, ya obviamente cambió su nombre de usuario, pero a pesar de que obviamente me asusta que ande suelto y no especialmente por mi: lo que quiero charlar o decir es que esto es mucho mayor que Emanuel o Natijota porque me llegan muchos más mensajes así mucho más seguido de lo que se imaginan y se que estas personas andan por las calles y todas podemos ser sus victimas. Ya sea de que ejecuten su amenaza o de disfrutar de el miedo que lógicamente los tenemos."

"Solo quería dejar en evidencia que la violencia machista existe, está todo el tiempo, que no significa que todos la ejerzan pero si que es claramente del hombre a la mujer por su condición de mujer y que la figura del femicidio tiene que continua existiendo", concluyó.

El posteo de Lali Espósito contra Javier Milei tras su ataque a la comunidad LGBTQ+ en Davos

La artista subió un claro mensaje a sus redes en contra de los dichos del mandatario.

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos fue escrito para causar polémica. El mandatario se pronunció allí contra la llamada "agenda woke". Luego, Lali Espósito se manifestó en sus redes sociales apoyando a la comunidad LGBTQ+ , en lo que se suma como un nuevo capítulo a las diferencias entre ambos.

En su discurso, Milei realizó declaraciones que rápidamente generaron polémica: "Se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión".

"Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", había disparado.

Y agregó: "El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende. (...) En muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima".

La respuesta de Lali Espósito al discurso de Milei en Davos

Ante el ruido de las declaraciones, la actriz y cantante se hizo eco y publicó un mensaje simbólico en sus historias, feed y foto de perfil de Instagram, exhibiendo la bandera de la comunidad LGBTQ+.

En agosto de 2023, cuando la Libertad Avanza se convirtió en la fuerza política más votada de las PASO, la artista escribió en X: "Qué peligroso. Qué triste". A partir de ahí, comenzaron una serie de episodios que tuvieron como protagonistas al mandatario y a la artista.