La cruda reflexión de Nati Jota en medio de un mal momento de salud

"Me agarré un bicho allá en el viaje. Empiezo a tomar antibiótico y ya mañana Dios quiera que esté mejor y pueda retomar mis actividades habituales", explicó.

Reflexionó sobre lo difícil que es transitar este momento estando sola y se mostró angustiada: “Llanto de me siento mal y estoy sola. Sentirse muy mal siendo adulto y soltero es algo bastante horrible, después el resto del tiempo medio que zafa”.

“Hay algo de ese momento que es 'ah no doy más y a nadie le importa' (aunque te manden mensajitos y todo) sos vos el que tiene que ir a la farmacia hecho concha y comprarte corticoides para la garganta”, reflexionó.

La influencer compartió además en las redes sociales y mostró parte de su diario íntimo, un fragmento donde dejaba sus sensaciones al ver a su novio nuevamente cuando habían pasado tres meses de la separación.

“No me imagino así ni los nervios de ir al Bailando y no se me ocurre un ejemplo más grave que ese, solo este. Ni sé si estoy feliz de lo nerviosa que estoy; que llegue ya, que empiece ya y que no termine nunca... A diferencia de todas las otras instancias que nos dan nervios”, había escrito.

Y analizó: “Esto lo escribí mientras esperaba a que llegara la persona con la que me había separado hacía tres meses. Desde entonces, no lo veía. Mi letra es horrenda, pero juro que está mucho más garabateada de lo nerviosa que estaba. Temblaba. Escribí hasta que sonó el timbre, literalmente”.