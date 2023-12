La palabra de Nati Jota tras ser agredida por un hombre en un aeropuerto: "Tengo miedo"

“Como maldita complaciente educada para decir que sí, tartamudeé. Pero finalmente le dije, de la manera más amable que me salió y no recuerdo bien de lo incómoda que estaba: ‘Ay, perdón, me siento más cómoda así'. Me miró con una cara que me asustó y se fue”, continuó diciendo.

Seguidamente, el hombre extraño volvió y así lo contó Nati: “Después pasó y me hizo fuck you con cara amenazante”, explicó.

Los seguidores de Nati Jota no tardaron en respaldarla y le aconsejaron que busque ayuda. Algunos de los comentarios que aparecieron fueron: “Hiciste re bien, mejor prevenir que curar. Avisa a la gente del local por las dudas, y sino a alguien de seguridad/policía”; “La impotencia es enorme, pero el miedo es mayor. Abrazo Nati”; “No hay que ser tibios con esos psicópatas”, entre otros.

ASÍ LO RELATABA NATI JOTA EN INSTAGRAM:

