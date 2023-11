Nazarena Vélez contó cómo descubrió que un ex la filmaba en la intimidad

"El primer enfermo. No quiero dar nombre. Y lo vi. Me filmó teniendo relaciones sexuales. Cuando vi el video casi me infarto. Un día empecé a revisar el departamento y había videos. Te estoy hablando de hace 20 años", recordó Nazarena Vélez. Y continuó: "Había una cámara chiquitita negra al lado de televisor y le puso una cinta negra a la luz roja. Entonces, nunca me di cuenta de que me estaba filmando".

Al visualizar los videos, Nazarena Vélez no solo experimentó angustia y enojo, sino que también empezó a destrozar el departamento. Los videos incluían momentos compartidos y otros que mostraban a su ex con otras mujeres. "Un horror. Lo que menos me importaba era que me estaba cagando. Casi me muero", manifestó Nazarena Vélez al respecto.

Nazarena Vélez camara escondida