Nazarena Vélez reveló un secreto íntimo y escabroso de su relación con Hernán Caire

A propósito de la confirmada separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, en el panel de LAM se pusieron a hablar de infidelidades y la panelista confesó que “me enteré de Hernán Caire que me había cagado; me había cagado con todo el mundo y con gente del medio. Un atrevido. Se terminó porque es una persona que no estaba bien, por todo lo otro...”

“Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento, tenía atrás del televisor una camarita y nunca me di cuenta” hasta que “lo encontré al video revisando el departamento de él. Encontré todos los videos”.

Sobre esa situación, Nazarena añadió: “Cuando los vi, casi me muero. Lo de las otras mujeres no me importó, me importó verme a mí. Estar filmada sin saber fue un shock para mí. Cuando descubrí eso, le rompí todo el departamento. Me agarró un ataque de furia. No me importó las veinte minas que vi. Pero cuando me vi a mí, me volví loca. Fue como una violación”, aseguró.

“Me costó mucho terminar (con Caire) porque era muy violento. Y me obligaba: cada vez que íbamos a terminar la relación, pasaba algo. O me fracturaba un brazo, o se iba hasta la iglesia de Luján y se golpeaba la cabeza contra la pared... Era una relación muy tóxica que yo también permití”, dijo.