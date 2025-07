Netflix confirmó que Merlina tendrá temporada 3 antes del estreno de la segunda

La espera por el regreso de Merlina llega a su fin, y con una novedad que aumenta la intriga: la segunda temporada se estrenará dividida en dos partes. La primera entrega aterrizará en Netflix el 6 de agosto, y la segunda, prometiendo más misterios y oscuridad, llegará poco después, el 3 de septiembre.

Esta estructura nos permitirá digerir con calma los nuevos enigmas, especialmente después de aquel impactante final de la primera temporada, que nos dejó con la boca abierta tras la revelación y encarcelación de Tyler Galpin, quien resultó ser el aterrador monstruo Hyde. Su destino y las ramificaciones de sus acciones son, sin duda, el punto de partida para una nueva tanda de episodios que prometen más intriga, más secretos y, por supuesto, más de la inigualable Merlina.

Y para añadir una capa más de emoción a este esperado regreso, Netflix ha confirmado una noticia que asegura el futuro a largo plazo de nuestra querida Addams: ¡la serie ya ha sido renovada para una tercera temporada! Esta confirmación, anunciada incluso antes del lanzamiento de la segunda parte, es un testimonio rotundo del éxito global y el fenómeno cultural en el que se ha convertido Merlina.

Significa que las aventuras góticas de este personaje en la Academia Nunca Más y más allá están garantizadas para continuar, ofreciendo a los fans la tranquilidad de que su humor negro, sus misterios y su inquebrantable espíritu seguirán deleitándonos por mucho tiempo.

Embed - Wednesday Netflix on Instagram: "Season 2 awakens in two weeks. Season 3 is the next omen, already in motion, already inevitable."