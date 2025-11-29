Netflix: el éxito del cine que todavía sigue disponible en la plataforma

La trama combina suspenso, adrenalina, glamour, inteligencia y el atractivo extra de estar inspirada en hechos reales, basándose en el célebre equipo de blackjack del MIT.

Reparto de "21 Blackjack"

La película cuenta con un elenco encabezado por figuras que en 2008 estaban en pleno auge y que, en muchos casos, dieron un salto definitivo gracias a este film. Entre ellos se destacan:

Jim Sturgess como Ben Campbell

Kevin Spacey como Micky Rosa

Kate Bosworth como Jill Taylor

Aaron Yoo como Choi

Liza Lapira como Kianna

Spacey, una de las caras principales, todavía no había enfrentado las denuncias públicas que luego marcarían un antes y un después en su carrera.

Trailer de "21 Blackjack"