Netflix: el éxito del cine que todavía sigue disponible en la plataforma
Una de las películas más recordadas, vistas y celebradas del siglo XXI, que regresó al catálogo sin aviso y ya se transformó en tendencia.
Netflix sorprendió con el reestreno silencioso de una de las películas más recordadas y aclamadas del siglo XXI. Con dos horas de duración, un reparto encabezado por grandes figuras de Hollywood y una historia basada en hechos reales, la plataforma incorporó un título que muchos consideran entre las 100 mejores películas de este siglo. A pesar de no ser un lanzamiento nuevo, volvió a ocupar un lugar destacado en el catálogo y ya genera una ola de reproducciones.
La película se estrenó originalmente en 2008 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente por su trama atrapante, su estética de época y el magnetismo de su elenco. Ahora, con su llegada a Netflix, revive su momento de gloria entre quienes ya la vieron y quienes la descubren por primera vez.
De qué trata "21 Blackjack"
La película sigue la historia de Ben Campbell, un estudiante brillante y tímido del MIT con un sueño claro: poder pagar su matrícula universitaria. Sin recursos suficientes, descubre en las cartas una oportunidad inesperada.
Su talento natural para los números llama la atención de un peculiar profesor que lidera un grupo selecto de alumnos con una habilidad poco convencional: un método matemático capaz de vencer al blackjack en los casinos de Las Vegas. El equipo perfecciona un sofisticado sistema de conteo de cartas y comienza a viajar secretamente a Nevada para ponerlo en práctica.
Bajo la guía del exigente y poco ortodoxo Micky Rosa, los jóvenes logran descifrar el código del éxito y acumulan pequeñas fortunas. Pero como toda historia que se mete con el azar, el poder y el ego, pronto descubren que no todo es juego y que las consecuencias pueden ser más altas que cualquier apuesta.
La trama combina suspenso, adrenalina, glamour, inteligencia y el atractivo extra de estar inspirada en hechos reales, basándose en el célebre equipo de blackjack del MIT.
Reparto de "21 Blackjack"
La película cuenta con un elenco encabezado por figuras que en 2008 estaban en pleno auge y que, en muchos casos, dieron un salto definitivo gracias a este film. Entre ellos se destacan:
Jim Sturgess como Ben Campbell
Kevin Spacey como Micky Rosa
Kate Bosworth como Jill Taylor
Aaron Yoo como Choi
Liza Lapira como Kianna
Spacey, una de las caras principales, todavía no había enfrentado las denuncias públicas que luego marcarían un antes y un después en su carrera.
Trailer de "21 Blackjack"
