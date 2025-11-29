Netflix: la serie al borde de la censura que trata sobre una hacker y una trabajadora sexual
Originaria de Brasil, eta producción fue estrenada en el 2023 y cuenta con 10 episodios en total. Conocé todos los detalles en la nota.
En 2023, Netflix sumó a su catálogo la serie brasileña "Mirada indiscreta", que rápidamente se convirtió en un fenómeno en la plataforma. Con apenas diez episodios, la producción mezcla misterio y tensión que mantienen a los espectadores al borde del asiento.
Bajo la dirección de Luciana Oliveira y con Débora Nascimento como protagonista, la serie destaca por presentar capítulos breves de entre 40 y 45 minutos. Este detalle hace que los cientos de espectadores la elijan por sobre otras producciones.
"Mirada indiscreta" refleja como el cine sudamericano comenzó a imponerse durante los últimos año. Con propuestas de calidad e historias atrapantes, el contenido latinoamericano se convirtió en una ventana emergente en el mundo de las plataformas de streaming.
De qué trata "Mirada indiscreta"
La serie sigue a Miranda, una joven experta en informática y con un estilo de vida sereno y relajado. Pero todo cambia cuando su curiosidad por la vida privada de los demás la lleva a espiar a una vecina que trabaja como escort.
Lo que comienza como un simple hobbie se transforma en una obsesión. La situación se vuelve crítica cuando la mujer desaparece sin dejar pistas, y Miranda decide investigar por su cuenta, adentrándose en un mundo lleno de secretos, engaños y peligros.
A medida que profundiza en su investigación, la experta en informática cruza fronteras que ponen en peligro su integridad física, obligándola a enfrentar oscuros misterios y descubrir verdades inquietantes que alteran su vida.
Reparto de "Mirada indiscreta"
- Débora Nascimento como Miranda
- Emanuelle Araújo como Cleo
- Angelo Rodrigues como Heitor
- Nikolas Antunes como Fernando
- Gabriela Moreyra como Diana
Tráiler de "Mirada indiscreta"
