MinutoUno

Netflix: la serie al borde de la censura que trata sobre una hacker y una trabajadora sexual

Espectáculos

Originaria de Brasil, eta producción fue estrenada en el 2023 y cuenta con 10 episodios en total. Conocé todos los detalles en la nota.

Estrenada en el 2023

Estrenada en el 2023, este serie de Brasil es una de las más vistas en Netflix.

En 2023, Netflix sumó a su catálogo la serie brasileña "Mirada indiscreta", que rápidamente se convirtió en un fenómeno en la plataforma. Con apenas diez episodios, la producción mezcla misterio y tensión que mantienen a los espectadores al borde del asiento.

Bajo la dirección de Luciana Oliveira y con Débora Nascimento como protagonista, la serie destaca por presentar capítulos breves de entre 40 y 45 minutos. Este detalle hace que los cientos de espectadores la elijan por sobre otras producciones.

"Mirada indiscreta" refleja como el cine sudamericano comenzó a imponerse durante los últimos año. Con propuestas de calidad e historias atrapantes, el contenido latinoamericano se convirtió en una ventana emergente en el mundo de las plataformas de streaming.

De qué trata "Mirada indiscreta"

Mirada indiscreta.jpg
Dirigida por Luciana Oliveira,

Dirigida por Luciana Oliveira, "Mirada indiscreta" cuenta con Débora Nascimento como protagonista principal.

La serie sigue a Miranda, una joven experta en informática y con un estilo de vida sereno y relajado. Pero todo cambia cuando su curiosidad por la vida privada de los demás la lleva a espiar a una vecina que trabaja como escort.

Lo que comienza como un simple hobbie se transforma en una obsesión. La situación se vuelve crítica cuando la mujer desaparece sin dejar pistas, y Miranda decide investigar por su cuenta, adentrándose en un mundo lleno de secretos, engaños y peligros.

A medida que profundiza en su investigación, la experta en informática cruza fronteras que ponen en peligro su integridad física, obligándola a enfrentar oscuros misterios y descubrir verdades inquietantes que alteran su vida.

Reparto de "Mirada indiscreta"

  • Débora Nascimento como Miranda
  • Emanuelle Araújo como Cleo
  • Angelo Rodrigues como Heitor
  • Nikolas Antunes como Fernando
  • Gabriela Moreyra como Diana

Tráiler de "Mirada indiscreta"

Embed - Mirada Indiscreta Netflix Trailer Español Serie Tv 2023

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas