Netflix: la serie al borde de la censura que trata sobre una hacker y una trabajadora sexual

De qué trata "Mirada indiscreta"

Mirada indiscreta.jpg Dirigida por Luciana Oliveira, "Mirada indiscreta" cuenta con Débora Nascimento como protagonista principal.

La serie sigue a Miranda, una joven experta en informática y con un estilo de vida sereno y relajado. Pero todo cambia cuando su curiosidad por la vida privada de los demás la lleva a espiar a una vecina que trabaja como escort.