Netflix: el melodrama español de época que atrapa con su intensa historia

Denunciadas y marginadas, ambas deben huir de España y refugiarse en el sur de Argentina, buscando sobrevivir a un mundo que no las acepta. La cinta está inspirada en hechos reales y es considerada el primer precedente de matrimonio homosexual en España.

Reparto de "Elisa y Marcela"

Natalia de Molina

Greta Fernández

Sara Casasnovas

Las interpretaciones de sus protagonistas aportan fuerza y credibilidad a una trama que se mueve entre la pasión íntima y el conflicto social.

Tráiler de "Elisa y Marcela"