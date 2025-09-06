Netflix: el melodrama español de época que atrapa con su intensa historia
Basada en hechos reales, esta producción narra una historia prohibida que marcó un precedente en la historia del amor y la libertad.
Netflix suma a su catálogo una película que no pasa desapercibida. Rodada en un cuidado blanco y negro, esta producción española de época se anima a contar una historia cargada de deseo y valentía en tiempos donde el amor debía ocultarse para poder sobrevivir.
El film ha despertado la atención de miles de usuarios por la fuerza de su trama, su fotografía y la intensidad de las actuaciones principales. Lo que comienza como un romance en un colegio religioso de Galicia a finales del siglo XIX, pronto se convierte en una lucha contra las normas sociales, la represión de la época y la violencia institucional.
Más allá de lo romántico, la película profundiza en cuestiones universales como la maternidad, la identidad y la libertad de elección. Se trata de una propuesta intensa que trasciende lo histórico y se vuelve un relato conmovedor y necesario, ideal para quienes buscan algo más que un simple drama.
De qué trata "Elisa y Marcela"
La historia transcurre entre 1898 y 1901, en La Coruña. Elisa (Natalia de Molina) y Marcela (Greta Fernández) se conocen en un colegio religioso y, pese al ambiente represivo, desarrollan un vínculo que pronto se transforma en una relación amorosa apasionada y secreta.
En 1901, deciden casarse. Para lograrlo, Elisa adopta la identidad de su primo fallecido Mario y engaña a un cura de pueblo, que termina celebrando la ceremonia. Pero cuando el engaño sale a la luz, las habladurías se transforman en persecuciones y violencia.
Denunciadas y marginadas, ambas deben huir de España y refugiarse en el sur de Argentina, buscando sobrevivir a un mundo que no las acepta. La cinta está inspirada en hechos reales y es considerada el primer precedente de matrimonio homosexual en España.
Reparto de "Elisa y Marcela"
-
Natalia de Molina
-
Greta Fernández
-
Sara Casasnovas
Las interpretaciones de sus protagonistas aportan fuerza y credibilidad a una trama que se mueve entre la pasión íntima y el conflicto social.
Tráiler de "Elisa y Marcela"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario