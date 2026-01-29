MinutoUno

Netflix: la fogosa e interesante película que sigue sumando reproducciones

Una producción francesa logró destacarse entre todas las series y películas por su alto voltaje emocional y escenas subidas de tono.

Una historia cargada de erotismo, drama y tensión psicológica, con escenas que dejan en claro por qué es una de las producciones más subidas de tono de la plataforma y una de las favoritas de los usuarios. Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan drama, romance y suspenso en una misma historia.

Esta película se convirtió en una de las más elegidas por los suscriptores, que la recomiendan por su relato intenso, perturbador y cargado de erotismo. Con una duración de 1 hora y 40 minutos, logró posicionarse como una de las opciones más comentadas para ver el fin de semana.

De qué trata "Sin aliento"

La trama de esta película de Netflix gira en torno a Roxana Aubrey, una joven que decide dejar sus estudios y mudarse a París en busca de una nueva vida. Allí comienza a explorar actividades que siempre le llamaron la atención, entre ellas el buceo, disciplina que marcará un antes y un después en su historia.

Durante una de sus prácticas conoce a Pascal, su instructor, con quien surge una atracción inmediata que da paso a una relación tan apasionada como peligrosa. Lo que comienza como un romance intenso y cargado de deseo, poco a poco se transforma en un vínculo tóxico y perturbador, que mantiene al espectador en tensión hasta el final.

Con escenas que elevan la temperatura y un giro dramático que no deja indiferente, esta película se consolidó como una de las más fogosas del catálogo de Netflix.

Reparto de "Sin aliento"

  • Camille Rowe como Roxana

  • Sofiane Zermani como Pascal

  • César Domboy como Tom

  • Laurent Fernandez como Stéphane

  • Zacherie Chasseriaud como Sacha

  • Muriel Combeau como Juliette

  • Antonin Schopfer como Alain

El elenco logra transmitir con intensidad el clima sensual, oscuro y emocional que atraviesa toda la película.

Tráiler de "Sin aliento"

Embed - Sin aliento (Tráiler) | Tráiler en Español | Netflix

