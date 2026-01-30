Netflix: la película con escenas muy subidas de tono que no es para cualquiera

Todo cambia cuando reaparece en su vida un antiguo amante, más joven y lleno de intensidad, que despierta sensaciones que Nina creía perdidas. A partir de ese encuentro, la protagonista se ve envuelta en una relación cargada de deseo, culpa y decisiones difíciles, que la obliga a elegir entre la estabilidad de su matrimonio o una pasión que amenaza con desbordarlo todo.