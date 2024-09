Netflix: la divertida película protagonizada por Matthew McConaughey que es una de las favoritas

La trama de "Cómo perder a un hombre en 10 días" gira en torno a la apuesta de Ben y la columna de Andie. Ambos tienen sus propios motivos, pero a medida que pasan los días, la relación se va complicando de maneras que ninguno esperaba. Entre situaciones hilarantes y momentos de ternura, la película consigue atrapar a la audiencia con su frescura y dinamismo, haciéndola una de las favoritas dentro del género de comedia romántica.

Embed - How to Lose a Guy in 10 Days - Trailer (Como Perder a un Hombre en 10 Dias)