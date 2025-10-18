Netflix: la nueva temporada de la serie que acaba de llegar y promete ser una de las mejores del año
El fenómeno asiático vuelve a cautivar a los suscriptores de Netflix con una historia llena de acción, misterio y momentos intensos.
Netflix sigue apostando fuerte por las producciones asiáticas, un terreno que le ha dado algunas de sus mayores joyas en los últimos años. Ahora, una de las series más exitosas del catálogo regresó con una tercera temporada que está dando que hablar entre los fanáticos del drama, el suspenso y la ciencia ficción.
Con apenas seis episodios, esta entrega logra mantener la tensión constante, sin dejar respiro entre escenas. Cada capítulo combina acción, dilemas morales y un ritmo que hace imposible dejar de mirar. Desde su estreno, se mantiene entre los títulos más vistos de la plataforma a nivel mundial, compitiendo directamente con otras grandes producciones coreanas y japonesas.
El éxito de la serie no es casual: está basada en un popular cómic asiático y cuenta con una estética visual impresionante que combina elementos futuristas y urbanos. La crítica la ha destacado por su capacidad para reinventar el género del drama de supervivencia, mientras que los fans celebran su profundidad emocional y su final cargado de simbolismo.
De qué trata "Alice in Borderland"
"Alice in Borderland" cuenta la historia de Arisu, un joven fanático de los videojuegos que, junto a sus amigos, termina atrapado en una realidad paralela de Tokio, donde deberá enfrentarse a una serie de juegos sádicos que pondrán a prueba su inteligencia y su voluntad de sobrevivir.
Con un tono oscuro y una narrativa visual impactante, la serie logra explorar los límites entre la vida y la muerte, la moralidad y el instinto. Esta nueva temporada profundiza en el origen del mundo en el que los personajes quedaron atrapados, y ofrece respuestas esperadas desde la primera entrega.
Aunque la crítica la ha aplaudido por su ambición y su final emocional, algunos fanáticos afirman que las dos primeras temporadas tenían un equilibrio más potente entre acción y desarrollo de personajes. Sin embargo, la mayoría coincide en que se trata de una conclusión sólida y visualmente deslumbrante.
Reparto de "Alice in Borderland"
Kento Yamazaki como Ryhei Arisu
Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi
Keita Machida como Daikichi Karube
Yki Morinaga como Chta Segawa
Nijir Murakami como Shuntar Chishiya
Trailer de "Alice in Borderland"
