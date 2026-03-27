Netflix: la película española que atrapa a todos los usuarios por su trama

A partir de ese momento, la película se convierte en un thriller cargado de tensión, donde el protagonista se enfrenta a sus propios límites y a decisiones que lo llevan a un camino cada vez más oscuro. La historia explora temas como la venganza, la desesperación y los dilemas morales, logrando una narrativa intensa que mantiene al espectador en constante expectativa.

“Tu hijo” tiene una duración de 1 hora y 43 minutos y se encuentra disponible en Netflix en distintos países, incluyendo Latinoamérica, Estados Unidos y España, siendo una opción ideal para quienes buscan una película intensa, con una trama profunda y actuaciones destacadas.

Reparto de "Tu hijo"

El elenco de esta película de Netflix incluye:

José Coronado (Jaime Jiménez)

(Jaime Jiménez) Ana Wagener (Carmen)

(Carmen) Pol Monen (Marcos)

(Marcos) Asia Ortega (Sara)

(Sara) Ester Expósito (Andrea)

Trailer de "Tu hijo"