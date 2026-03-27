Netflix: la película española que atrapa a todos los usuarios por su trama
Esta película española se destaca por su drama, tensión constante y una trama que no da respiro.
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas españolas siguen posicionándose entre las más elegidas. En este caso, una producción logró destacarse por su historia cruda y atrapante: se trata de un drama que combina suspenso, emoción y una fuerte carga psicológica.
Protagonizada por José Coronado, esta película se convirtió en una de las más recomendadas por los usuarios, especialmente para quienes buscan una historia intensa y con giros que mantienen la tensión de principio a fin.
Estrenada en 2018 y disponible en la plataforma desde 2019, la producción logró consolidarse como una de las propuestas más impactantes dentro del género dramático.
De qué trata "Tu hijo"
La historia gira en torno a Jaime Jiménez, un reconocido médico cuya vida cambia de manera abrupta cuando su hijo es brutalmente atacado a la salida de una discoteca.
Como consecuencia de la agresión, el joven queda en estado vegetativo, lo que desata una profunda crisis en el protagonista. Ante la falta de respuestas por parte de la justicia, Jaime decide tomar una determinación extrema: buscar a los responsables por su cuenta y hacer justicia por mano propia.
A partir de ese momento, la película se convierte en un thriller cargado de tensión, donde el protagonista se enfrenta a sus propios límites y a decisiones que lo llevan a un camino cada vez más oscuro. La historia explora temas como la venganza, la desesperación y los dilemas morales, logrando una narrativa intensa que mantiene al espectador en constante expectativa.
“Tu hijo” tiene una duración de 1 hora y 43 minutos y se encuentra disponible en Netflix en distintos países, incluyendo Latinoamérica, Estados Unidos y España, siendo una opción ideal para quienes buscan una película intensa, con una trama profunda y actuaciones destacadas.
Reparto de "Tu hijo"
El elenco de esta película de Netflix incluye:
- José Coronado (Jaime Jiménez)
- Ana Wagener (Carmen)
- Pol Monen (Marcos)
- Asia Ortega (Sara)
- Ester Expósito (Andrea)
Trailer de "Tu hijo"
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