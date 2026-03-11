Netflix: la película española que fue premiada en reiteradas ocasiones y sigue sumando reproducciones

Cuando despierta, entiende rápidamente que su única oportunidad de sobrevivir es hacerse pasar por uno de los presos. Su plan funciona y logra ganarse la confianza de Malamadre, el líder del motín. Sin embargo, la situación se vuelve cada vez más peligrosa y Juan deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse con vida.

Reparto de Celda 211

El elenco de esta película española está encabezado por reconocidos actores del cine ibérico:

Luis Tosar

Alberto Ammann

Antonio Resines

Marta Etura

Carlos Bardem

Las actuaciones, especialmente la de Luis Tosar en el papel de Malamadre, fueron ampliamente elogiadas por la crítica y contribuyeron al gran impacto que tuvo la película.

Tráiler de Celda 211