Netflix: la película española que fue premiada en reiteradas ocasiones y sigue sumando reproducciones

Con una historia intensa y actuaciones memorables, esta pelicula se convirtió en un éxito de crítica y público que todavía sigue sumando reproducciones.

Netflix se destaca por su catálogo de series y películas que combinan éxitos recientes con producciones que se transformaron en verdaderos clásicos del cine. Entre esas propuestas una película española de suspenso y drama que logró conquistar tanto a la crítica como al público.

Estrenada en 2009 y dirigida por Daniel Monzón, la película alcanzó un enorme reconocimiento internacional y se consagró en los premios Goya, donde obtuvo ocho galardones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Luis Tosar. Con una trama tensa y un ritmo atrapante, se mantiene como una de las producciones españolas más impactantes disponibles en Netflix .

Con escenas cargadas de acción, drama y giros inesperados que mantienen al espectador en suspenso desde el inicio hasta el final.

De qué trata Celda 211

La historia sigue a Juan Oliver, un joven que acaba de conseguir trabajo como funcionario de prisiones. Antes de comenzar oficialmente su primer día, decide visitar la cárcel para conocer las instalaciones y a sus futuros compañeros.

Durante esa visita ocurre un violento motín liderado por un peligroso preso conocido como Malamadre. En medio del caos, Juan recibe un fuerte golpe y queda inconsciente dentro del pabellón de los reclusos.

Cuando despierta, entiende rápidamente que su única oportunidad de sobrevivir es hacerse pasar por uno de los presos. Su plan funciona y logra ganarse la confianza de Malamadre, el líder del motín. Sin embargo, la situación se vuelve cada vez más peligrosa y Juan deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse con vida.

Reparto de Celda 211

El elenco de esta película española está encabezado por reconocidos actores del cine ibérico:

  • Luis Tosar

  • Alberto Ammann

  • Antonio Resines

  • Marta Etura

  • Carlos Bardem

Las actuaciones, especialmente la de Luis Tosar en el papel de Malamadre, fueron ampliamente elogiadas por la crítica y contribuyeron al gran impacto que tuvo la película.

Tráiler de Celda 211

