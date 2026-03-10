"One Piece": quiénes son los nuevos personajes de la serie de Netflix

En el camino, los protagonistas cruzarán sus destinos con personajes de leyendas pasadas y presentes:

Crocus (Clive Russell): El guardián de los Cabos Gemelos que custodia a la ballena Laboon.

Dorry y Broggy (Werner Coetser y Brandon Murray): Dos gigantes de Elbaph que mantienen un duelo centenario en Little Garden.

Dragon (Rigo Sánchez): Un enigmático criminal buscado por el Gobierno Mundial que asistirá a Luffy en Loguetown.

La persecución contra los piratas se intensifica con la llegada de Smoker (Callum Kerr), un capitán capaz de transformar su cuerpo en humo, y su subordinada, la espadachina Tashigi (Julia Rehwald). Sin embargo, el gran peligro de esta temporada reside en la organización criminal Baroque Works.

Bajo el mando del temible Mr. 0 (Joe Manganiello), esta red de agentes con habilidades especiales busca desestabilizar el reino de Alabasta. Entre sus filas destacan Miss All-Sunday (Lera Abova) —quien bajo su alias oculta a la arqueóloga Nico Robin— y la infiltrada Miss Wednesday (Charithra Chandran), quien resulta ser la princesa Nefertari Vivi, hija del Rey Cobra (Sendhil Ramamurthy).

El escalafón de villanos se completa con agentes variopintos como Mr. 3 (David Dastmalchian), capaz de manipular la cera, y el dúo explosivo de Mr. 5 y Miss Valentine. Incluso el antiguo monarca Wapol (Rob Colletti) aparecerá para complicar las cosas con su capacidad de devorar cualquier material.

Aunque la segunda temporada apenas desembarca, la producción ya ha confirmado la presencia de personajes vitales para el arco subsiguiente. Se destaca la llegada de Ace (Xolo Maridueña), el hermano de Luffy con poderes de fuego, y el extravagante Mr. 2 / Bon Clay (Cole Escola), asegurando que la épica pirata de Netflix tiene un largo recorrido por delante en su búsqueda del tesoro definitivo.

Las imágenes del nuevo elenco

