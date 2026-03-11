Netflix: la serie española de 8 capítulos que sigue siendo un éxito en la plataforma

Estas visiones empiezan a involucrar a las personas que viven en el pueblo, lo que genera una serie de situaciones inquietantes y cada vez más peligrosas. A medida que avanza la historia, el protagonista deberá descubrir qué significan esas visiones y si realmente pueden anticipar lo que está por suceder.

Con una narrativa que mezcla suspenso psicológico, misterio y elementos sobrenaturales, la serie logra mantener la tensión durante todos sus episodios.

Reparto de La última noche de tremor

El éxito de esta serie también se explica por su reparto de reconocidos actores españoles, que aportan intensidad a cada capítulo.

El elenco principal está compuesto por:

Javier Rey

Ana Polvorosa

Willy Toledo

Pilar Castro

Las actuaciones y la ambientación de la historia logran construir una atmósfera intrigante que refuerza el suspenso de esta producción.

Tráiler de La última noche de tremor