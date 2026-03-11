Netflix: la producción alemana que promete superar a Dark y ser una de las más vistas

De qué trata Mi querida niña

Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia de Mi querida niña gira en torno a un oscuro misterio que vuelve a salir a la luz. La trama comienza cuando una mujer logra escapar de un cautiverio estremecedor, lo que lleva a un grupo de investigadores a reabrir un caso de desaparición que había quedado sin resolver durante 13 años.