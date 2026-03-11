Netflix: la producción alemana que promete superar a Dark y ser una de las más vistas
Esta serie alemana de Netflix se posiciona entre las más vistas de la plataforma y logra competir en popularidad con Dark.
Dentro del enorme catálogo de Netflix, algunas series logran destacarse y convertirse en verdaderos fenómenos entre los usuarios. Ese es el caso de Mi querida niña, una producción alemana basada en una novela que, con apenas seis capítulos, se transformó en una de las series cortas más comentadas de la plataforma.
El impacto fue tan grande que muchos suscriptores de Netflix la comparan con Dark, otro de los grandes éxitos internacionales surgidos de Alemania. Gracias a su historia intensa y llena de suspenso, la ficción logró posicionarse entre las series más vistas del catálogo.
Tras su estreno en 2023, la producción se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en Netflix a nivel mundial. Su trama oscura, llena de giros inesperados y con un enfoque distinto dentro del thriller, la ubicó como uno de los thrillers psicológicos más impactantes entre las series de Netflix.
De qué trata Mi querida niña
Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia de Mi querida niña gira en torno a un oscuro misterio que vuelve a salir a la luz. La trama comienza cuando una mujer logra escapar de un cautiverio estremecedor, lo que lleva a un grupo de investigadores a reabrir un caso de desaparición que había quedado sin resolver durante 13 años.
Reparto de Mi querida niña
- Kim Riedle es Lena
- Sammy Schrein es Jonathan
- Naila Schuberth es Hannah
- Hans Löw es Gerd Bühling
- Haley Louise Jones es Aida Kurt
- Julika Jenkins es Karin Beck
- Birge Schade como Ruth
- Seraphina Maria Schweiger como Inés Reisig
- Ozgur Karadeniz como Dr. Hamstedt
- Florian Claudius Steffens como guardia de seguridad
Tráiler de Mi querida niña
